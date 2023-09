Risonatori ottici basati su chip con perdite UV record e basse sviluppate da ricercatori

I ricercatori dell’Università di Yale sono riusciti a creare risonatori fotonici basati su chip che operano nelle regioni ultraviolette (UV) e visibili dello spettro, ottenendo una perdita di luce UV record bassa. Questi risonatori aprono la strada allo sviluppo di dispositivi basati su chip miniaturizzati per applicazioni quali il rilevamento spettroscopico, la comunicazione subacquea e l’elaborazione delle informazioni quantistiche.

La fotonica UV è un campo relativamente inesplorato rispetto alla fotonica delle telecomunicazioni e alla fotonica visibile. Tuttavia, le lunghezze d’onda UV sono cruciali per accedere a determinate transizioni atomiche nel calcolo quantistico basato su atomi/ioni e per eccitare specifiche molecole fluorescenti per il rilevamento biochimico.

I ricercatori hanno sviluppato microrisonatori ottici a base di allumina con una perdita UV senza precedenti, combinando il materiale giusto con tecniche di progettazione e fabbricazione ottimizzate. I microrisonatori sono stati realizzati con film sottili di allumina di alta qualità preparati utilizzando un processo di deposizione di strati atomici (ALD) altamente scalabile. L'ampio gap di banda dell'allumina di circa 8 eV la rende trasparente ai fotoni UV.

Per ottenere un ulteriore confinamento della luce riducendo al minimo la perdita di diffusione, i ricercatori hanno inciso l'allumina per creare guide d'onda a nervature. Hanno determinato la profondità di incisione ottimale attraverso simulazioni. Inoltre, il team ha creato risonatori ad anello con un raggio di 400 micron, ottenendo una soppressione della perdita di radiazione inferiore a 0.06 dB/cm a 488.5 nm e inferiore a 0.001 dB/cm a 390 nm, un fattore record di alta qualità (Q) di 1.5 × 106 a 390 nm e 1.9 × 106 a 488.5 nm.

I ricercatori ritengono che la fotonica UV offra vantaggi nella comunicazione grazie alla sua larghezza di banda maggiore e in condizioni in cui vengono assorbite altre lunghezze d'onda, come gli ambienti sottomarini. Il processo di deposizione di strati atomici compatibile con CMOS utilizzato per la fabbricazione di allumina apre anche la strada all'integrazione di CMOS con la fotonica amorfa basata su allumina.

La ricerca futura mira a sviluppare risonatori ad anello a base di allumina che possano essere sintonizzati su diverse lunghezze d'onda per un controllo preciso della lunghezza d'onda e a creare modulatori utilizzando due risonatori che interferiscono tra loro. I ricercatori intendono inoltre sviluppare una sorgente di luce UV integrata nel circuito fotonico integrato (PIC) per creare un sistema UV completo basato su PIC.

