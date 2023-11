Una nuova tecnica consente il controllo preciso delle proprietà delle nanoparticelle per le tecnologie energetiche pulite

I ricercatori del MIT e i loro colleghi hanno sviluppato una tecnica innovativa che prevede l’irradiazione ionica per manipolare le dimensioni, la composizione e altre proprietà cruciali delle nanoparticelle. Queste nanoparticelle sono essenziali per varie tecnologie ambientali e di energia pulita. Il team è riuscito a dimostrare che le nanoparticelle create utilizzando questo metodo hanno superato le loro controparti prodotte convenzionalmente.

I ricercatori ritengono che i materiali su cui hanno lavorato potrebbero rivoluzionare tecnologie come le celle a combustibile, che vengono utilizzate per generare elettricità priva di CO2, e la produzione di materie prime di idrogeno pulito per l’industria chimica attraverso celle di elettrolisi. Migliorando le prestazioni di questi catalizzatori vitali, il potenziale per la conversione di energia pulita e dispositivi informatici efficienti dal punto di vista energetico aumenta in modo significativo.

Tradizionalmente, i catalizzatori realizzati con materiali di ossido di metallo affrontavano sfide come la bassa durabilità dovuta all’ingrossamento delle particelle del catalizzatore metallico alle alte temperature. Ciò ha comportato la perdita di superficie e di attività. Per superare queste limitazioni, il gruppo di ricerca ha utilizzato una tecnica chiamata essoluzione del metallo, in cui le nanoparticelle metalliche vengono fatte precipitare da un ossido ospite sulla superficie dell'elettrodo. Questo ancoraggio rende le nanoparticelle più stabili e porta a progressi significativi nella conversione dell’energia pulita.

Controllare le proprietà precise delle nanoparticelle risultanti dall'essoluzione si è rivelato impegnativo. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto una soluzione promettente sotto forma di irradiazione ionica. Dirigendo un fascio di ioni verso l'elettrodo e contemporaneamente sciogliendo nanoparticelle metalliche sulla sua superficie, il team ha ottenuto un controllo preciso sulla dimensione, composizione, densità e posizione delle nanoparticelle.

Inoltre, l’irradiazione ionica ha permesso ai ricercatori di creare particelle più piccole, fino a due miliardesimi di metro di diametro, superando le capacità dei metodi convenzionali. Irradiando con elementi specifici, come il nichel, sono stati anche in grado di alterare la composizione delle nanoparticelle, consentendo la creazione di nanoparticelle multielemento o leghe con attività catalitica più elevata.

Il team ha dimostrato che l'irradiazione ionica non solo facilitava la formazione di nanoparticelle ma induceva anche difetti nella struttura dell'elettrodo, aumentando la densità delle nanoparticelle risultanti.

Oltre a consentire un controllo preciso sulle proprietà delle nanoparticelle, l'irradiazione ha offerto la possibilità di un controllo spaziale estremo. Ciò significa che i ricercatori potrebbero potenzialmente “scrivere” o progettare nanostrutture specifiche concentrando il fascio ionico, che ha un enorme potenziale per micro e nanostrutture ben controllate.

Nel complesso, questa nuova tecnica apre interessanti possibilità per il progresso delle tecnologie energetiche pulite ottimizzando le proprietà delle nanoparticelle catalitiche, portando a un miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni.

-

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è l'irradiazione ionica?

L'irradiazione ionica è una tecnica che prevede il bombardamento di un materiale con fasci di particelle cariche per indurre cambiamenti specifici nelle sue proprietà.

Cosa sono le nanoparticelle?

Le nanoparticelle sono particelle microscopiche di dimensioni variabili da 1 a 100 nanometri. Possiedono proprietà uniche dovute alle loro piccole dimensioni, che li rendono estremamente utili in vari campi, tra cui la nanotecnologia, l'elettronica e la medicina.

Cosa sono i catalizzatori?

I catalizzatori sono sostanze che accelerano le reazioni chimiche senza essere consumate nel processo. Forniscono un percorso di reazione alternativo con un'energia di attivazione inferiore, consentendo alle reazioni di avvenire più rapidamente a temperature più basse.

Cosa sono le celle a combustibile?

Le celle a combustibile sono dispositivi che producono elettricità convertendo l'energia chimica di un combustibile, come l'idrogeno, in energia elettrica attraverso una reazione elettrochimica. Sono puliti, efficienti e hanno il potenziale per fornire energia sostenibile per varie applicazioni.

Cos'è l'essoluzione dei metalli?

L'essoluzione del metallo è un processo in cui le nanoparticelle metalliche vengono fatte precipitare da un ossido ospite e incorporate in un elettrodo, migliorandone la stabilità e l'attività catalitica.

Fonte: [MIT News](https://news.mit.edu/2023/nanoparticles-clean-energy-ion-irradiation-0222)