Regolazione dinamica dell'attrito nel grafene: una svolta nel controllo della superficie

Un team guidato dalla professoressa Rosa Espinosa-Marzal dell’Università Urbana-Champaign dell’Illinois ha fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo del controllo dell’attrito. Attraverso la loro ricerca, hanno dimostrato la capacità di regolare dinamicamente l’attrito su una superficie di grafene utilizzando campi elettrici esterni. Questa scoperta apre nuove strade per il controllo dell’attrito nei dispositivi su scala micro e nanometrica, riducendo potenzialmente il consumo di energia e migliorando le prestazioni di vari sistemi.

L’attrito gioca un ruolo cruciale sia nei sistemi naturali che in quelli ingegnerizzati, influenzando i contatti striscianti, l’usura dei materiali e il flusso dei fluidi attraverso le superfici. Tradizionalmente, l'attrito è stato controllato attraverso mezzi passivi come la selezione del materiale e la ruvidità della superficie. Tuttavia, vi è un crescente interesse nell’esplorazione di sistemi in cui l’attrito possa essere regolato dinamicamente in tempo reale.

Un approccio promettente per ottenere il controllo dell’attrito dinamico è attraverso l’uso di campi elettrici esterni. Questi campi possono modificare le proprietà dei lubrificanti, delle superfici dei materiali e delle loro interazioni. I ricercatori evidenziano il potenziale dei materiali 2D, in particolare del grafene, in questo campo grazie alla sua resistenza meccanica, stabilità chimica e stabilità termica.

Il grafene, una forma bidimensionale di carbonio, è noto per le sue proprietà eccezionali e viene spesso definito un “materiale meraviglioso”. Le superfici rivestite in grafene presentano tipicamente un attrito molto basso. Tuttavia, il gruppo di ricerca ha dimostrato che con l’applicazione di un campo elettrico, l’attrito sulle superfici rivestite di grafene può essere “acceso”, creando uno stato di attrito più elevato. Questo stato può quindi essere controllato e riportato a uno stato di attrito inferiore senza la necessità di grandi polarizzazioni elettriche.

Le implicazioni di questa scoperta sono significative. Ha il potenziale per ridurre il consumo di energia nei sistemi nano e microelettromeccanici, consentendo al tempo stesso il controllo dell’attrito dinamico. Mitigando l'usura e la corrosione associate all'applicazione di polarizzazione diretta, questa innovazione offre nuove possibilità per il controllo della superficie e l'ottimizzazione del sistema.

Questa ricerca apre interessanti possibilità per il futuro del controllo dell’attrito. La capacità di regolare dinamicamente l’attrito in situ potrebbe rivoluzionare vari settori, dalla produzione ai trasporti. Con un ulteriore sviluppo e perfezionamento, questa tecnologia potrebbe portare a sistemi più efficienti e durevoli, a vantaggio sia della nostra vita quotidiana che dell’ambiente.

Fonte: Grainger College of Engineering dell'Università dell'Illinois (DOI: 10.1038/s41467-023-41375-7)