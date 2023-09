Controllo dell'attrito sulle superfici di grafene con campi elettrici

By

Un gruppo di ricerca dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign e dell’Università della California ha scoperto un nuovo metodo per sintonizzare e controllare dinamicamente l’attrito su una superficie di grafene utilizzando campi elettrici esterni. L'attrito gioca un ruolo cruciale in vari sistemi, compreso il comportamento dei contatti striscianti, l'usura dei materiali e il flusso dei fluidi attraverso le superfici. La capacità di controllare attivamente l’attrito sta diventando sempre più importante man mano che i dispositivi su scala micro e nanometrica guadagnano popolarità.

I ricercatori hanno studiato l’attrito al contatto su scala nanometrica tra i transistor a effetto di campo (FET) di grafene e una punta per microscopia a forza atomica (AFM). Hanno scoperto che modulando il livello di drogaggio del grafene utilizzando un campo elettrico esterno, l’attrito poteva essere migliorato e regolato. Nello specifico, quando il grafene era in contatto con le punte semiconduttrici, l'attrito era sensibile alla densità di carica del grafene.

Uno dei metodi più promettenti per controllare l’attrito è attraverso l’uso di campi elettrici esterni. Questi campi possono alterare le proprietà dei lubrificanti, delle superfici dei materiali e le interazioni tra loro. Il team di ricercatori ritiene che i materiali 2D, come il grafene, siano una scelta eccellente per progettare superfici interagenti grazie alla loro elevata resistenza meccanica, stabilità chimica e stabilità termica.

Tradizionalmente, le superfici rivestite con pellicole di grafene presentano un attrito molto basso. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che esponendo la superficie rivestita di grafene a un campo elettrico nelle giuste condizioni, l’attrito poteva essere “acceso”. Il sistema potrebbe quindi essere controllato in questo stato di attrito maggiore prima di essere riportato a uno stato di attrito inferiore, il tutto senza applicare grandi polarizzazioni elettriche tra le superfici in contatto.

Questa scoperta ha il potenziale per ridurre significativamente il consumo di energia nei sistemi nano e microelettromeccanici e consentire il controllo dinamico dell'attrito. Riduce inoltre l'aumento dell'usura e della corrosione delle superfici scorrevoli quando viene applicata la polarizzazione diretta. Il gruppo di ricerca ritiene che il loro lavoro aprirà la strada a nuovi approcci nella progettazione delle superfici e contribuirà ai progressi in vari campi.

