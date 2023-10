Gli scienziati scoprono un metodo efficiente dal punto di vista energetico per la produzione di urea

Gli scienziati della Queensland University of Technology hanno trovato un modo per produrre urea a temperatura ambiente, eliminando la necessità del processo ad alta intensità energetica tipicamente utilizzato nella produzione di fertilizzanti sintetici. L'urea è un fertilizzante azotato fondamentale che supporta circa il 27% dei raccolti della popolazione mondiale. È anche una materia prima chiave per industrie come quella farmaceutica, cosmetica e della plastica.

Tradizionalmente, l'urea sintetica viene prodotta facendo reagire ammoniaca e anidride carbonica a temperature e pressioni elevate. Tuttavia, la nuova soluzione proposta dal gruppo di ricerca prevede una reazione chimica tra azoto e monossido di carbonio utilizzando un catalizzatore a base di grafene a temperatura ambiente e pressione atmosferica. Questo approccio riduce sostanzialmente gli input energetici rispetto ai metodi tradizionali, rendendolo un promettente progresso nella produzione di urea.

Mentre la ricerca è attualmente nella fase teorica, il team ha identificato un promettente catalizzatore per la sintesi dell'urea sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico. Ora stanno collaborando con altri gruppi di ricerca per sviluppare ulteriormente e procedere verso l'applicazione pratica di questa tecnologia.

I risultati dello studio, intitolato “CN Coupling Enabled by NN Bond Breaking for Electrochemical Urea Production”, sono stati pubblicati su Advanced Functional Materials.

Questo metodo innovativo per la produzione di urea ha il potenziale per apportare grandi vantaggi alle industrie agricole e manifatturiere fornendo una soluzione più sostenibile ed economicamente vantaggiosa. Riducendo il consumo energetico, questo sviluppo si allinea con gli sforzi globali volti a ridurre le emissioni di carbonio e promuovere la sostenibilità ambientale.

Fonte:

– Università di tecnologia del Queensland

– Materiali Funzionali Avanzati