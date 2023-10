I ricercatori scoprono un trattamento promettente per il superbatterio ospedaliero

By

La ricerca condotta da María Soledad Ramírez, ricercatrice sulla resistenza agli antibiotici presso il Cal State Fullerton, e dal suo team, ha scoperto una potenziale opzione terapeutica per l’Acinetobacter baumannii, un superbatterio comunemente presente negli ospedali e resistente a molti antibiotici. Questo tipo di batterio, noto anche come Acinetobacter baumannii o CRAB resistente ai carbapenemi, rappresenta una minaccia significativa per i pazienti vulnerabili con un sistema immunitario indebolito.

I ricercatori si sono concentrati sulla sperimentazione di diversi ceppi di batteri lattici (LAB) per determinare la loro efficacia nell'inibire la crescita di A. baumannii. Tra i ceppi testati, il Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 si è rivelato particolarmente efficace nel prevenire la crescita delle cellule di A. baumannii, provocandone addirittura la morte.

Ramírez osserva che i batteri dell'acido lattico sono promettenti come potenziale trattamento per le infezioni causate da A. baumannii. Lo studio esplora ulteriormente il modo in cui diversi ceppi di LAB possono combattere il CRAB attraverso vari test e l'esame della risposta genetica dell'A. baumannii. I risultati di questo studio sono stati pubblicati su Scientific Reports.

I risultati dello studio suggeriscono che Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 ha la capacità di combattere A. baumannii, fornendo una potenziale opzione terapeutica alternativa per queste infezioni. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per convalidare questi risultati e sviluppare questo potenziale trattamento.

Il gruppo di ricerca, che comprende Nicholas Salzameda, presidente e professore di chimica e biochimica alla CSUF, nonché gli studenti universitari Briea Gasca e Nardin Georgeos, ha anche sottolineato l’importanza di continuare la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici per combattere i batteri multiresistenti. Questa ricerca potrebbe potenzialmente salvare milioni di vite in tutto il mondo.

Lo studio costituisce un risultato significativo per Gasca, che ha lavorato al fianco di Ramírez nell'ultimo anno, acquisendo una preziosa esperienza di ricerca e approfondendo le sue conoscenze e competenze nella biologia molecolare e nella biotecnologia. Gasca spera che il suo coinvolgimento in questo studio dimostrerà la sua dedizione e credibilità ai futuri datori di lavoro nel campo della ricerca.

I collaboratori dello studio, tra cui la prima autrice Cecilia Rodriguez, una studiosa in visita dall'Argentina, hanno svolto un ruolo fondamentale nel fornire ceppi di LAB e nel contribuire al progetto di ricerca complessivo.

I risultati di questo studio forniscono un promettente passo avanti nello sviluppo di nuovi trattamenti per le infezioni da Acinetobacter baumannii resistenti ai carbapenemi, contribuendo a combattere questo persistente e impegnativo superbatterio ospedaliero.

Fonte:

– Cecilia Rodriguez et al, Attività antimicrobica del Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 e il suo impatto sulle risposte fenotipiche e trascrizionali nell'Acinetobacter baumannii resistente ai carbapenemi, Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-41334-8

– California State University, Fullerton (fonte)