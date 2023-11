Gli scienziati svelano il mistero di una relazione esclusiva tra il moscerino della frutta alle Seychelles

Un team di ricercatori dell'Università della California, Riverside, ha recentemente scoperto l'affascinante spiegazione dietro l'attrazione unica tra la mosca sechellia Drosophila e il frutto di cui si nutre alle Seychelles. La mosca D. sechellia è l'unica specie che mostra una preferenza per il frutto del noni, che cresce esclusivamente in questo gruppo di isole dell'Oceano Indiano.

A differenza di altre specie di Drosophila, la mosca D. sechellia si è adattata a sopravvivere mangiando il frutto del noni (Morinda citrifolia), che contiene acidi grassi tossici per altre mosche. Il professor Anupama Dahanukar, lo scienziato a capo dello studio, spiega che nella D. sechellia si sono verificati due importanti cambiamenti che le consentono di tollerare le tossine degli acidi grassi e di sviluppare una preferenza comportamentale per il frutto.

Per capire come si è evoluta questa preferenza unica, i ricercatori hanno confrontato D. sechellia con altre due specie di mosche, D. melanogaster e D. simulans, che sono generaliste ed evitano di nutrirsi di acidi grassi noni. Lo studio ha rivelato che gli acidi grassi Noni attivano i neuroni del gusto amaro nelle mosche mentre inibiscono i neuroni del gusto dolce, con conseguente preferenza per l’amaro e una diminuzione del dolce.

Ulteriori analisi hanno dimostrato che i neuroni che percepiscono l'amaro, responsabili dei segnali negativi, sono meno sensibili a determinati acidi grassi in D. sechellia, indebolendo il segnale negativo e consentendo alla mosca di preferire il frutto del noni. Inoltre, è stato scoperto che gli acidi grassi inibiscono i segnali positivi sopprimendo la risposta dello zucchero, sebbene questa inibizione fosse più debole in D. sechellia.

Scegliendo di nutrirsi del frutto del noni e di deporvi le uova, D. sechellia ottiene un vantaggio evolutivo rispetto alle altre mosche che evitano il frutto. I risultati di questo studio non solo fanno luce sulla funzione sensoriale del gusto nelle mosche, ma aprono anche la possibilità di comprendere come gli insetti si adattano alle diverse piante ospiti e sviluppano tolleranza alle tossine.

Per estendere la loro ricerca, gli scienziati sono interessati a condurre analisi simili sulla risposta al gusto su altre specie di Drosophila. Questo approccio comparativo potrebbe fornire preziose informazioni sulla sequenza di eventi che portano all’evoluzione comportamentale e su come la variazione del gusto influisce sulle preferenze alimentari negli organismi.

FAQ:

D: Perché la Drosophila sechellia è l'unica specie di mosca attratta dal frutto del noni alle Seychelles?

R: D. sechellia ha sviluppato cambiamenti fisiologici che gli consentono di tollerare le tossine degli acidi grassi presenti nel frutto del noni, dandogli una preferenza per questo particolare frutto.

D: Quali cambiamenti si sono verificati in D. sechellia che le consentono di tollerare le tossine?

R: I neuroni del gusto amaro in D. sechellia sono meno sensibili a determinati acidi grassi, indebolendo il segnale negativo associato all'amarezza. Inoltre, gli acidi grassi nel frutto del noni sopprimono la risposta al gusto dolce nelle mosche, sebbene questa soppressione sia più debole in D. sechellia.

D: In che modo questa preferenza per il frutto del noni avvantaggia D. sechellia?

R: Scegliendo di mangiare e deporre le uova sul frutto del noni, D. sechellia ottiene un vantaggio evolutivo rispetto alle altre mosche che evitano il frutto tossico.

D: Come si può applicare questa ricerca al controllo dei parassiti agricoli?

R: Comprendere i cambiamenti genetici che consentono agli insetti di adattarsi alle piante ospiti e di tollerare le tossine potrebbe essere utile per sviluppare strategie per controllare i parassiti agricoli. Il modello D. sechellia/noni offre strumenti genetici promettenti per studiare questi meccanismi.