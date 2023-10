Scoperta una nuova rotta migratoria umana dall'Africa attraverso la regione del Levante

By

Un gruppo di ricerca composto da membri dell’Università della Giordania, dell’Università di Yarmouk, della Cina, dell’Australia e del Regno Unito ha fatto una scoperta rivoluzionaria riguardante una nuova rotta migratoria umana dall’Africa attraverso la regione del Levante. Esaminando le prove provenienti da varie aree del deserto della Giordania meridionale, il team è stato in grado di rintracciare antiche orme e analizzare l'età del suolo e delle rocce utilizzando tecniche avanzate.

Lo studio, come riportato dalla Jordan News Agency, Petra, ha permesso di identificare l'età degli antichi sedimenti lacustri in diverse parti della Giordania centrale e meridionale. Questi sedimenti indicavano la formazione di laghi durante periodi di tempo strettamente associati alle prime migrazioni umane dall'Africa. Il team ha anche scoperto strumenti in pietra dell'età della pietra media vicino all'area di Wadi Grendel, adiacente a uno dei laghi, risalenti a 84,000 anni fa.

Questa scoperta rivoluzionaria indica una nuova rotta migratoria per gli esseri umani fuori dall’Africa attraverso la regione del Levante. La presenza di questi laghi nel deserto della Giordania meridionale suggerisce un clima umido durante quel periodo, evidenziando la suscettibilità della regione ai cambiamenti climatici.

Questa ricerca fornisce preziose informazioni sui movimenti degli antichi esseri umani e sulla loro capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni ambientali. Ciò contribuisce alla nostra comprensione dei modelli di migrazione umana e delle rotte intraprese mentre gli esseri umani si diffondevano in tutto il mondo.

Nel complesso, questo studio fa luce su un capitolo importante della storia umana, offrendo nuove prospettive sulle dinamiche della migrazione e sull’impatto del cambiamento climatico sulle prime popolazioni umane. I risultati di questa ricerca hanno il potenziale per rimodellare la nostra comprensione dell’evoluzione umana e dei modelli di migrazione dei nostri antenati.

Fonte:

– Agenzia di stampa giordana (Petra)