Stelle di neutroni: una nuova fonte cosmica di elementi pesanti e metalli preziosi

By

Uno studio innovativo condotto dal dottor Shing Chi Leung, assistente professore di fisica presso SUNY Poly, e da un team di ricercatori dell’Università cinese di Hong Kong ha rivelato un’entusiasmante scoperta riguardante l’origine degli elementi pesanti e dei metalli preziosi nell’universo. Pubblicata su The Astrophysical Journal, la loro ricerca indica che l’esplosione di una stella di neutroni di piccola massa potrebbe essere una fonte cosmica alternativa per elementi come lantanidi, oro e platino.

Le stelle di neutroni sono i resti di stelle massicce che hanno raggiunto la fine del loro ciclo evolutivo. Quando una stella con una massa compresa tra 10 e 25 volte quella del Sole esplode, lascia dietro di sé un oggetto compatto noto come stella di neutroni. Queste stelle di neutroni hanno una massa paragonabile a quella del Sole ma un diametro di soli 20 km circa, il che le rende incredibilmente dense.

Tradizionalmente, si pensava che la principale fonte di lantanidi ed elementi pesanti nell’universo fosse la collisione e la fusione di due stelle di neutroni. Tuttavia, la recente scoperta suggerisce che anche senza collisione diretta, una stella di neutroni primaria in un sistema binario può perdere massa a favore della stella di neutroni compagna a causa delle forze di marea. Questo processo alla fine può innescare pulsazioni incontrollate e un'esplosione.

Attraverso simulazioni e calcoli approfonditi, il team ha scoperto che queste esplosioni possono sintetizzare elementi pesanti paragonabili a quelli prodotti attraverso il canale di fusione. La composizione dei materiali espulsi risultanti ricorda da vicino la composizione solare, in particolare in termini di elementi pesanti. Ciò indica che le stelle di neutroni di piccola massa potrebbero svolgere un ruolo significativo nello spiegare la distribuzione degli elementi chimici nell’universo.

Questa ricerca non solo fa luce sull’origine degli elementi pesanti ma solleva anche importanti interrogativi sull’evoluzione dell’universo. Affronta il processo attraverso il quale l’universo è passato principalmente da idrogeno ed elio a una vasta gamma di 118 elementi. I lantanidi, strettamente associati alla tecnologia moderna, e i metalli preziosi come l’oro e il platino, vengono prodotti in abbondanza attraverso questo canale cosmico.

Andando avanti, il team intende studiare le prospettive di osservazione di queste esplosioni e perfezionare ulteriormente le simulazioni migliorando la fisica degli input. I loro sforzi mirano a fornire una comprensione più realistica dei processi coinvolti e ad espandere la nostra conoscenza del cosmo.

FAQ

Cosa sono le stelle di neutroni?

Le stelle di neutroni sono i resti ultra densi di stelle massicce esplose in una supernova. Sono incredibilmente compatti, con una massa paragonabile a quella del Sole ma un diametro di soli 20 km circa.

Qual è la fonte tradizionale di lantanidi ed elementi pesanti nell'universo?

Tradizionalmente, si credeva che la principale fonte di lantanidi ed elementi pesanti nell'universo fosse la collisione e la fusione di due stelle di neutroni.

Cosa ha scoperto lo studio?

Lo studio ha scoperto che l’esplosione di una stella di neutroni di piccola massa, anche senza collisione diretta, può essere una fonte cosmica alternativa per lantanidi ed elementi pesanti, compresi metalli preziosi come oro e platino.

Perché questa scoperta è significativa?

Questa scoperta fornisce informazioni sull’origine e la distribuzione degli elementi pesanti nell’universo, facendo luce sulla questione fondamentale di come l’universo si è evoluto principalmente da idrogeno ed elio a una vasta gamma di 118 elementi. Evidenzia inoltre il ruolo potenziale delle stelle di neutroni di piccola massa nella sintesi di questi elementi.

(Fonte: phys.org)