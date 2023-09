I ricercatori sviluppano un polimero con comportamento termoresponsivo adattivo

I ricercatori del FAMU-FSU College of Engineering hanno creato due polimeri strettamente correlati che mostrano risposte diverse alle alte e alle basse temperature. Questi polimeri, realizzati con solfossido e una piccola variazione strutturale, hanno il potenziale per un’ampia gamma di applicazioni in campi come la medicina, la sintesi proteica e i rivestimenti protettivi. I risultati del loro studio sono stati pubblicati sulla rivista Macromolecules.

L’approccio convenzionale per ottenere diversi comportamenti termici nei polimeri richiede la creazione di polimeri separati per ciascuna applicazione. Tuttavia, i ricercatori sono riusciti a sviluppare un unico tipo di polimero che può essere facilmente adattato a diversi lavori con un’interferenza minima. Ciò rappresenta un progresso significativo nell’ingegneria dei polimeri.

I ricercatori hanno scoperto che la presenza di un gruppo di metilene, una coppia di atomi di idrogeno, fa sì che i polimeri rispondano diversamente alle variazioni di temperatura. Una versione è diventata solubile in acqua a basse temperature e insolubile ad alte temperature, mentre l'altra versione ha mostrato il comportamento opposto, dissolvendosi ad alte temperature.

Oltre a questa scoperta, il gruppo di ricerca ha anche scoperto un nuovo meccanismo che regola la soglia di temperatura critica della dissoluzione del polimero. Hanno identificato che l’interazione dipolo-dipolo, l’attrazione tra i poli caricati positivamente e negativamente di diverse molecole, ha avuto un ruolo nel determinare la temperatura alla quale il polimero si sarebbe mescolato con l’acqua.

Il polimero sviluppato dai ricercatori ha mostrato anche un comportamento termico a due stadi, subendo cambiamenti di fase in due fasi anziché in un cambiamento di fase singola. Questa caratteristica unica potrebbe avere potenziali applicazioni in medicina, come la creazione di una capsula medicinale che si dissolve nel calore dello stomaco del paziente in due fasi, consentendo una somministrazione precisa del medicinale.

Questa ricerca innovativa apre nuove possibilità per l’ingegneria dei polimeri e lo sviluppo di materiali con comportamento termoreattivo adattivo. Dimostra il potenziale per la creazione di polimeri versatili che possono essere facilmente adattati a varie applicazioni, offrendo un approccio più efficiente ed economico alla progettazione dei polimeri.

Fonte:

– Macromolecole (2023). DOI: 10.1021/acs.macromol.3c01048

–Università statale della Florida