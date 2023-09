I ricercatori sviluppano nanopinzette plasmoniche per intrappolare oggetti su nanoscala

I ricercatori della Vanderbilt University hanno sviluppato una nuova tecnologia chiamata “Pinzette elettroidrodinamiche indotte dalla geometria” (GET), che utilizza nanopinzette plasmoniche per intrappolare oggetti su scala nanometrica. La svolta, pubblicata su Nature Communications, offre un metodo più rapido e preciso per intrappolare oggetti come le vescicole extracellulari, che svolgono un ruolo in malattie come il cancro.

Le pinzette ottiche tradizionali, che manipolano la materia su scala micron, lottano con oggetti su scala nanometrica a causa del limite di diffrazione della luce. Tuttavia, i ricercatori hanno sfruttato il potere della plasmonica per superare questa limitazione. La plasmonica confina la luce su scala nanometrica, fornendo una soluzione per intrappolare oggetti su scala nanometrica. Tuttavia, il processo di intrappolamento delle nanoparticelle vicino alle strutture plasmoniche può richiedere molto tempo.

La tecnologia GET sviluppata da Justus Ndukaife e Chuchuan Hong consente l'intrappolamento e il posizionamento rapido e parallelo di oggetti biologici su scala nanometrica vicino a cavità plasmoniche. Ciò si ottiene senza effetti di riscaldamento dannosi e richiede solo pochi secondi per essere completato. I ricercatori sottolineano che questo progresso segna una pietra miliare significativa nell’intrappolamento ottico su scala nanometrica e apre la strada a un’ulteriore comprensione del ruolo delle vescicole extracellulari in malattie come il cancro.

Anche il precedente lavoro di Ndukaife sugli anapoli ottici per intrappolare vescicole e particelle extracellulari di dimensioni nanometriche è stato pubblicato su Nano Letters. Questo nuovo sviluppo amplia queste scoperte e fornisce una soluzione di cattura scalabile per singoli oggetti di dimensioni nanometriche.

Fonte:

– Chuchuan Hong et al, Intrappolamento scalabile di singole vescicole extracellulari di dimensioni nanometriche utilizzando la plasmonica, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40549-7

- Università Vanderbilt