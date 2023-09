Un nuovo materiale si dimostra promettente nella cattura delle particelle di COVID-19 disperse nell'aria

Scienziati nel Regno Unito hanno creato un nuovo materiale che ha il potenziale per migliorare le coperture del viso, i filtri dell’aria e altri strumenti utilizzati per limitare la diffusione di COVID-19. Il materiale è progettato per catturare le particelle di COVID-19 disperse nell’aria e mitigarne la trasmissione.

Il virus SARS-CoV-2, responsabile del COVID-19, è composto da materiale genetico ricoperto di proteine, comprese le proteine ​​​​spike che consentono al virus di legarsi alle cellule umane e replicarsi. I ricercatori dell’Università di Liverpool hanno utilizzato queste proteine ​​​​spike per sviluppare una membrana composta da fibre di cotone e microsfere di silice amorfa. Queste microsfere di silice, del diametro di 50 micrometri, sono state scelte per prevenire l'inalazione e il distacco durante la respirazione.

Durante i test, il materiale personalizzato in cotone-silice ha catturato fino al 93% delle particelle di SARS-CoV-2 quando esposto a proteine ​​aerosolizzate, determinando una riduzione del 65% nella trasmissione delle particelle rispetto a una maschera di cotone convenzionale. L’aggiunta di silice ha avuto solo un impatto minimo sulla traspirabilità, con una caduta di pressione del 6.2% rispetto all’8.4% della maschera di cotone convenzionale.

L’uso di garze di cotone trattate con silice mostra un grande potenziale come alternativa alle attuali coperture per il viso e ai filtri dell’aria. Non solo cattura le particelle virali, ma mantiene anche la traspirabilità. I ricercatori suggeriscono che questo materiale potrebbe essere utilizzato nelle coperture per il viso, nei sistemi di filtrazione dell’aria e persino come campionatore di bioaerosol.

Con il COVID-19 ancora preoccupante, gli scienziati di tutto il mondo stanno esplorando modi innovativi per combatterne la trasmissione. Un altro team dell’Università del Kentucky ha sviluppato un materiale che lega il virus utilizzando proteine ​​​​spike e lo disattiva con enzimi proteolitici al contatto.

Questa ricerca evidenzia gli sforzi in corso per migliorare le misure di protezione contro il COVID-19. Sviluppando materiali che catturano e neutralizzano il virus, gli scienziati stanno lavorando per rendere gli spazi pubblici più sicuri e ridurre i tassi di trasmissione.

