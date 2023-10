Un sensore elettrochimico flessibile altamente sensibile e stabile per il rilevamento di biomarcatori

Un team di ricercatori della Penn State University ha sviluppato un sensore elettrochimico flessibile in grado di rilevare biomarcatori come il glucosio nel sudore. Il sensore è progettato per essere stabile a lungo termine e altamente sensibile, rendendolo uno strumento promettente per la diagnosi non invasiva delle malattie e la valutazione del trattamento.

Il sensore si basa su grafene poroso modificato con nanocomposito, che viene trattato con un laser per creare un nanocomposito conduttivo stabile. Questo trattamento laser consente un'eccellente sensibilità di 1317.69 µA mm−1 cm−2 e un limite di rilevamento ultra basso di 0.079 µm per il rilevamento del glucosio. Il sensore ha anche la capacità di rilevare il pH e dimostra una stabilità eccezionale, mantenendo una sensibilità superiore al 91% per 21 giorni.

Integrando il sensore di glucosio e pH con una rete flessibile di campionamento del sudore microfluidico, i ricercatori sono stati in grado di rilevare con precisione i livelli di glucosio nel corpo. Questo rilevamento è stato ulteriormente calibrato misurando simultaneamente il pH e la temperatura, ottenendo un monitoraggio continuo e preciso del glucosio corporeo.

Prima di questo sviluppo, i sensori del sudore presentavano limitazioni quali bassa sensibilità, area superficiale limitata e scarsa stabilità. La misurazione dei biomarcatori nel sudore presenta sfide a causa della loro bassa concentrazione e della variabilità influenzata da fattori quali l’esercizio fisico, la dieta e l’ambiente.

Il sudore è una ricca fonte di biomarcatori, che forniscono preziose informazioni sullo stato di salute o di malattia di un individuo. Questo design innovativo del sensore risolve i limiti precedenti e offre una piattaforma a basso costo, altamente sensibile e stabile a lungo termine per il rilevamento dei biomarcatori. Ha il potenziale per rivoluzionare i metodi diagnostici non invasivi e consentire il monitoraggio continuo di varie malattie.

Fonte:

Penn State University

Grafene poroso modificato con nanocomposito: materiale nanocomposito formato combinando grafene e altri materiali per migliorare la conduttività e la sensibilità nei sensori elettrochimici.

Biomarcatori: sostanze che indicano lo stato di salute o di malattia dell'organismo.

Trattamento laser: il processo di utilizzo della tecnologia laser per modificare le proprietà dei materiali, come la creazione di nanocompositi conduttivi stabili in questo studio.