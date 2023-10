Lo sviluppo di nuovi carburanti promette trasporti e immagazzinamenti più sicuri

I ricercatori hanno compiuto un passo avanti significativo nella tecnologia dei carburanti sviluppando un carburante che si accende solo quando viene applicata una corrente elettrica. Questo progresso ha il potenziale per migliorare notevolmente la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio del carburante.

Il carburante, descritto in un articolo pubblicato sul Journal of the American Chemical Society, è costituito da carburante liquido con molecole di carburante volatile in sospensione. Queste molecole si accendono quando entrano in contatto con l'ossigeno e il fuoco, con il rischio di accensione accidentale. Tuttavia, riducendo la fonte di ossigeno, i ricercatori hanno scoperto che potevano controllare la combustione del carburante.

Il componente chiave di questo nuovo carburante è un fluido ionico costituito da una forma di sale liquefatto. Questo sale, che ha un punto di fusione inferiore rispetto al sale da cucina, costituisce la base del combustibile. Il cloro nel fluido è stato sostituito con perclorato, ottenendo una sostanza che brucia solo in presenza di corrente elettrica. Regolando la tensione, i ricercatori sono riusciti a controllare l'intensità delle fiamme e la produzione di energia.

L’applicazione di questa tecnologia va oltre il campo dei trasporti. Il carburante ha il potenziale per migliorare la sicurezza dei veicoli incorporando un kill switch che può spegnere automaticamente il motore in caso di emergenza. Questa funzione potrebbe rivelarsi preziosa in situazioni in cui il conducente o il veicolo diventano inabili.

Sebbene il concetto di questo nuovo carburante sia promettente, sono necessari ulteriori test per determinarne l’efficienza e la compatibilità con diversi tipi di motori. Una volta completati questi test, il carburante potrebbe essere pronto per la commercializzazione, rivoluzionando il modo in cui viene immagazzinato e utilizzato.

In conclusione, questo sviluppo rivoluzionario nella tecnologia dei carburanti ha il potenziale per migliorare significativamente la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio. Utilizzando la corrente elettrica come fonte di accensione, i ricercatori hanno creato un carburante controllabile e più sicuro da maneggiare. Con ulteriori test e perfezionamenti, questa tecnologia potrebbe presto essere implementata in vari settori, rendendo i veicoli e i sistemi di alimentazione molto più sicuri.

Fonte:

– Giornale dell'American Chemical Society

– Il documento di ricerca sulla nuova tecnologia dei carburanti.