I ricercatori sviluppano una fibra ottica biodegradabile per la misurazione e la modulazione della corrente elettrica nel corpo

I ricercatori dell’Università statale di Campinas, in Brasile, in collaborazione con gli scienziati dell’Istituto di fisica Gleb Wataghin e dell’Università di Gunma in Giappone, hanno sviluppato una fibra ottica biocompatibile e biodegradabile ricavata dall’agar, una sostanza gelatinosa derivata dalle alghe rosse. La fibra può essere utilizzata per monitorare e modulare i segnali elettrici nel corpo umano per varie applicazioni mediche.

Le fibre ottiche basate su agar sono un'alternativa alle tradizionali tecnologie di telecomunicazione che utilizzano fibre di vetro o plastica. Il team di ricercatori ha riempito stampi cilindrici con soluzioni di agar per creare la fibra ottica. Quando esposta a luce coerente, la fibra produce schemi di luce granulari noti come macchioline, che sono influenzati dalle correnti elettriche che passano attraverso il mezzo. Analizzando questi disturbi nelle macchioline è possibile determinare l'entità e la direzione degli stimoli elettrici.

La ricerca ha dimostrato che la fibra ottica basata su agar può misurare in modo affidabile correnti elettriche fino a 100 microampere (μA). Le potenziali applicazioni biomediche di questa tecnologia sono vaste. Potrebbe essere utilizzato come alternativa biodegradabile agli elettrodi convenzionali per monitorare i segnali bioelettrici nel cervello o nei muscoli. I segnali ottici catturati dalla fibra potrebbero essere decodificati per diagnosticare i disturbi. Inoltre, la fibra potrebbe essere incorporata nelle interfacce uomo-computer per tecnologie di assistenza o riabilitazione.

Un importante vantaggio della fibra ottica a base di agar è la sua biodegradabilità, che elimina la necessità di interventi chirurgici per la rimozione. I ricercatori ritengono che modificando la composizione chimica del materiale si possa migliorare la risposta del sensore. Prevedono inoltre di utilizzare la modellabilità dell'agar per creare lenti e altri dispositivi ottici sensibili alla corrente elettrica.

Sebbene questa ricerca sia ancora nelle fasi iniziali, pone solide basi per il futuro sviluppo di dispositivi biomedici che utilizzano fibre ottiche biodegradabili a base di agar.

Fonte: Eric Fujiwara et al, Sensori ottici basati su agar per misurazioni di corrente elettrica, Scientific Reports (2023).