Gli scienziati del MIT utilizzano il concetto di cancellazione del rumore per migliorare la coerenza nei sistemi quantistici

I ricercatori del MIT hanno compiuto progressi significativi nell’estensione dei tempi di coerenza dei bit quantistici (qubit), un passo cruciale nello sviluppo di dispositivi quantistici come sensori quantistici e giroscopi. Il team, guidato da Ju Li e Paola Cappellaro, ha utilizzato un concetto ispirato alle cuffie con cancellazione del rumore per migliorare la coerenza dei qubit a spin nucleare. Caratterizzando il rumore causato dal calore, i ricercatori sono stati in grado di implementare una tecnica di “eco sbilanciato” che ha aumentato i tempi di coerenza da 150 microsecondi fino a 3 millisecondi.

L’approccio utilizzato dal team prevedeva la comprensione e l’eliminazione di specifiche fonti di rumore, in modo simile a come le cuffie con cancellazione del rumore eliminano i suoni indesiderati. Questo metodo ha il potenziale per migliorare notevolmente i tempi di coerenza dei sistemi quantistici. Guoqing Wang, il primo autore dello studio, ritiene che tempi di coerenza ancora più lunghi potrebbero essere raggiunti esplorando e mitigando ulteriormente altre fonti di rumore.

Si prevede che i risultati dello studio avranno un impatto significativo sullo sviluppo di dispositivi quantistici. Dmitry Budker, leader della sezione materia-antimateria dell'Istituto Helmholtz di Magonza, elogia l'approccio innovativo del team e ritiene che possa essere facilmente implementato in applicazioni pratiche. Anche Gregory Fuchs, professore alla Cornell University, sottolinea l’utilità della ricerca nel consentire insiemi di spin nucleari di lunga durata per varie applicazioni.

Gli esperimenti condotti dai ricercatori si sono concentrati su un ampio insieme di centri di azoto vacanti (centri NV) nel diamante, che sono candidati ideali per sensori quantistici e altre tecnologie quantistiche. La sfida consisteva nel trovare un modo per sincronizzare gli orologi di miliardi di centri NV al fine di ottenere una maggiore coerenza. L'obiettivo è utilizzare più orologi preservando la coerenza di fase per conservare le informazioni quantistiche per periodi più lunghi.

Questa ricerca innovativa apre nuove possibilità per il campo dell’informatica quantistica e apre la strada allo sviluppo di dispositivi quantistici più efficienti e affidabili.

Fonte:

– Gruppo di ingegneria quantistica del MIT

– Notizie del MIT