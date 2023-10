Nuovo metodo sviluppato per studiare le reazioni nucleari sugli isotopi di breve durata coinvolti nelle esplosioni stellari

I ricercatori hanno ideato una nuova tecnica per studiare le reazioni nucleari che alimentano le esplosioni stellari. Questo metodo prevede l'uso di una camera di proiezione temporale target attiva (AT-TPC) combinata con uno spettrometro magnetico. Lo studio, pubblicato su Physical Review Letters, mira a indagare i nuclei di breve durata difficili da esaminare in laboratorio.

L'AT-TPC è in grado di rilevare e identificare le particelle monitorando i loro percorsi mentre si muovono attraverso uno spazio pieno di gas. D'altra parte, lo spettrometro magnetico raccoglie e identifica le particelle che escono da questa area piena di gas. Utilizzando questo approccio innovativo, gli scienziati sono stati in grado di misurare un'importante reazione che prevede lo scambio di un neutrone da un bersaglio di deuterio con un protone di un proiettile radioattivo, in questo caso l'ossigeno-14.

Questa reazione specifica è paragonabile al processo di cattura degli elettroni che avviene nelle esplosioni di stelle massicce. Comprendere questi fenomeni è fondamentale per i ricercatori per ottenere informazioni su come modellano l'universo e contribuiscono alla formazione degli elementi presenti sulla Terra.

Il successo di questa misurazione iniziale apre possibilità per la ricerca futura sugli isotopi di breve durata che sono essenziali per comprendere gli eventi astronomici. Le reazioni che si possono studiare con questa tecnica hanno un impatto significativo sull'evoluzione delle stelle che esplodono e sugli elementi da esse generati. Le indagini future affronteranno una delle questioni fondamentali della fisica nucleare: l’origine degli elementi.

La combinazione della tecnica Active Target con uno spettrometro magnetico consente ai ricercatori di esplorare nuclei radioattivi e modellare il loro comportamento in ambienti stellari. Presso il National Superconducting Cyclotron Laboratory (ora Facility for Rare Isotope Beams), il team ha utilizzato l’AT-TPC accoppiato con lo spettrometro magnetico S800 per misurare una reazione di scambio di carica tra un fascio radioattivo di ossigeno-14 e un bersaglio di deuterio.

Questo tipo di misurazione è stato reso possibile grazie all'elevata luminosità e sensibilità della tecnica Active Target, in cui il materiale target (in questo caso il gas deuterio) funge anche da mezzo rivelatore. L'AT-TPC è stato riempito con gas di deuterio e il raggio radioattivo di ossigeno-14 è stato generato dalla struttura a ciclotrone accoppiato e iniettato nella camera. I due protoni a bassa energia risultanti dalla reazione sono stati rilevati in base alle loro tracce, mentre l'azoto-14, sfuggito al volume target, è stato rilevato dallo spettrometro S800.

In precedenza, tali misurazioni non erano realizzabili a causa delle energie estremamente basse dei protoni dopo la reazione, rendendone difficile l’osservazione quando si utilizzava un bersaglio solido. Ma con l’AT-TPC, i ricercatori possono ora studiare questa reazione su altri isotopi di breve durata disponibili presso la Facility for Rare Isotope Beams.

Lo studio è stato condotto da una collaborazione di scienziati della Michigan State University, dell’Università di Santiago in Spagna, dell’Università di Magonza in Germania, dell’Argonne National Laboratory e dell’Oak Ridge National Laboratory.

Fonte: S. Giraud et al, β+ Gamow-Teller Strengths from Unstable O14 via the (d,He2) Reaction in Inverse Kinematics, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.232301 [Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti]

