Una tecnica rivoluzionaria: le cellule neurali stampate in 3D imitano l’architettura del cervello

I ricercatori dell’Università di Oxford hanno sviluppato una tecnica per stampare in 3D cellule neurali che imitano l’architettura della corteccia cerebrale, che potrebbe portare a riparazioni su misura per le persone che soffrono di lesioni cerebrali. Le lesioni cerebrali, come traumi, ictus e interventi chirurgici per tumori al cervello, spesso provocano danni alla corteccia cerebrale, influenzando la cognizione, il movimento e la comunicazione. Con circa 70 milioni di persone in tutto il mondo che ogni anno soffrono di lesioni cerebrali traumatiche, la necessità di trattamenti efficaci è fondamentale. Le terapie rigenerative dei tessuti che utilizzano le cellule staminali dei pazienti offrono una soluzione promettente, ma fino ad ora non esisteva alcun metodo per garantire che le cellule staminali impiantate imitassero accuratamente l'architettura del cervello.

In questo studio pionieristico, i ricercatori hanno utilizzato cellule staminali neurali umane per creare un tessuto cerebrale a due strati attraverso la stampa 3D. Quando vengono impiantate in fettine di cervello di topo, le cellule si integrano con il tessuto ospite, sia strutturalmente che funzionalmente. La struttura corticale è stata fabbricata utilizzando cellule staminali pluripotenti indotte dall'uomo (hiPSC), che hanno il potenziale per produrre vari tipi di cellule presenti nei tessuti umani. È importante sottolineare che le hiPSC possono essere derivate dalle cellule del paziente, riducendo il rischio di risposta immunitaria.

I ricercatori intendono perfezionare ulteriormente la tecnica di stampa, con l'obiettivo di creare tessuti della corteccia cerebrale multistrato più complessi che assomiglino molto all'architettura del cervello umano. Oltre a curare le lesioni cerebrali, questi tessuti ingegnerizzati potrebbero essere utilizzati anche per la valutazione dei farmaci, lo studio dello sviluppo del cervello e il miglioramento della comprensione della cognizione.

Questa svolta si basa sul lavoro precedente del team nell’inventare e brevettare tecnologie di stampa 3D per tessuti sintetici e cellule in coltura. Con ulteriori progressi, questa tecnica potrebbe offrire speranza alle persone che subiscono lesioni cerebrali e avere un impatto significativo sul campo delle neuroscienze.

Fonte:

– Comunicazioni sulla natura: https://www.nature.com/articles/s41467-020-18121-x