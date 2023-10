Una nuova scoperta rivela antiche onde radio provenienti da galassie miliardi di anni fa

Una recente scoperta da parte degli astronomi ha svelato un fenomeno affascinante avvenuto circa 8 miliardi di anni fa: il rilevamento di onde radio provenienti da una fusione di galassie. Ciò che rende questa scoperta davvero notevole è che si tratta del più antico esempio conosciuto di un evento che da tempo lascia perplessi gli scienziati: un lampo radio veloce (FRB).

Questa esplosione, durata meno di un millisecondo, ha rilasciato una quantità sorprendente di energia equivalente a quella che il nostro sole produce in trent’anni. L’australiano SKA Pathfinder, un radiotelescopio situato nell’Australia occidentale, ha inizialmente rilevato l’esplosione. Successivamente, il Very Large Telescope dell'Osservatorio Europeo Australe in Cile ha determinato la sua posizione precisa.

Caratterizzati come un tipo di radiazione elettromagnetica a radiofrequenza, i lampi radio veloci rappresentano brevi ma intensi lampi di energia che superano la maggior parte delle altre fonti di onde radio nella vasta distesa dell'universo. Le onde radio, che possiedono le lunghezze d'onda più lunghe dello spettro elettromagnetico, svolgono un ruolo cruciale in varie osservazioni astronomiche.

Mentre il co-leader dello studio, Ryan Shannon della Swinburne University of Technology in Australia, confronta le onde radio negli FRB con quelle utilizzate nei forni a microonde, l'entità di questa esplosione è incomparabile. In effetti, l’energia rilasciata da questo FRB sarebbe sufficiente per scaldare nel microonde “una ciotola di popcorn grande il doppio del sole”.

Prima di questa scoperta, il più antico lampo radio veloce conosciuto risaliva a 5 miliardi di anni fa, il che rende questa scoperta ben 3 miliardi di anni più antica. Poiché l’universo stesso ha circa 13.8 miliardi di anni, questo evento fornisce preziose informazioni sulle prime fasi delle formazioni e dei fenomeni galattici.

Inoltre, oltre alla sua antichità, questa esplosione è anche la più lontana mai rilevata tra gli FRB, a causa delle grandi distanze che gli astronomi devono percorrere per studiare oggetti ed eventi del lontano passato.

Stuart Ryder della Macquarie University in Australia, co-responsabile dello studio, sottolinea: "Ora sappiamo che i lampi radio veloci esistono da più della metà dell'età dell'universo".

Mentre la causa precisa degli FRB rimane sfuggente, una teoria importante suggerisce che questi lampi provengano da un affascinante tipo di stella di neutroni nota come magnetar. Queste magnetar sono tra gli oggetti più estremi dell’universo e possiedono il potenziale per produrre esplosioni di energia così straordinarie.

Considerando la frequenza degli FRB, che si stima siano circa 100,000 ogni giorno in tutto l’universo, il loro rilevamento e studio sbloccano un immenso potenziale per misurare e comprendere la distribuzione della materia nei vasti vuoti tra le galassie.

In effetti, queste esplosioni rappresentano un’entusiasmante frontiera nella ricerca astronomica, poiché promettono di scoprire nuovi segreti sull’immenso arazzo cosmico del nostro universo.

FAQ

Cosa sono i lampi radio veloci?

I lampi radio veloci (FRB) sono brevi lampi di intensa radiazione elettromagnetica a radiofrequenza che eclissano la maggior parte delle altre fonti di onde radio nell’universo. Durano meno di un millisecondo ma possono rilasciare un'enorme quantità di energia.

Qual è il significato della recente scoperta di antiche onde radio?

La recente scoperta di onde radio provenienti da una fusione di galassie avvenuta circa 8 miliardi di anni fa rappresenta il più antico esempio conosciuto di lampi radio veloci (FRB). Questa scoperta fa luce sulle prime fasi delle formazioni e degli eventi galattici, offrendo preziose informazioni sulla storia dell’universo.

Qual è la fonte dei lampi radio veloci?

Sebbene la fonte esatta degli FRB rimanga incerta, una teoria prevalente suggerisce che provengano da un tipo estremo di stella di neutroni chiamata magnetar. Queste magnetar possiedono la capacità di generare le intense esplosioni di energia osservate negli FRB.

Quanto sono comuni i lampi radio veloci?

Si stima che i lampi radio veloci si verifichino circa 100,000 volte al giorno da qualche parte nell’universo. Tuttavia, il numero di FRB rilevati è relativamente basso, con solo circa 50, incluso l’antico burst scoperto di recente, ricondotti alla loro galassia di origine.