Raggiungere la sostenibilità: processo di riciclaggio innovativo per policarbonati di origine biologica

I rifiuti di plastica sono diventati una grave preoccupazione per il nostro ambiente, spingendo l’Unione Europea ad attuare misure per ridurre la presenza di microplastiche del 30%. Il riciclaggio della plastica è visto come una soluzione praticabile per combattere questo problema. I ricercatori dell’Istituto di ricerca chimica della Catalogna (ICIQ) hanno recentemente sviluppato un processo innovativo e sostenibile per riciclare i policarbonati a base biologica, un tipo di plastica spesso utilizzata in applicazioni mediche, edili e automobilistiche.

Convenzionalmente, la plastica è costituita da polimeri, che sono grandi molecole formate dall'unione di molecole più piccole chiamate monomeri. Il processo di riciclaggio ideale comporterebbe la degradazione controllata dei polimeri in prodotti più piccoli e la loro successiva ripolimerizzazione in plastica funzionale. Il team dell'ICIQ si è concentrato sullo sviluppo di un processo circolare per la depolimerizzazione e la ripolimerizzazione dei policarbonati, utilizzando il catalizzatore TBD (triazabiciclodecene).

Questo approccio innovativo offre diversi vantaggi. In primo luogo, contribuisce a un’economia circolare più sostenibile riducendo al minimo l’uso di sostanze chimiche. Inoltre, lo studio utilizza un policarbonato di origine biologica derivato dal limonene e dall’anidride carbonica, rendendolo una valida alternativa ai materiali a base di petrolio. Sebbene questo specifico policarbonato abbia una biodegradabilità estremamente bassa, l’approccio catalitico presentato in questa ricerca accelera esponenzialmente il processo di degradazione, rendendolo commercialmente fattibile per il riciclaggio.

L'importanza di questa scoperta risiede nella sua potenziale applicazione in materiali adesivi e di rivestimento come alternativa ai prodotti a base di petrolio. ICIQ ha già depositato un brevetto per l'utilizzo del policarbonato di limonene in queste specifiche applicazioni. Il nuovo processo di riciclo aumenta il valore e il potenziale del policarbonato di origine biologica, poiché offre una facile riciclabilità in condizioni pratiche.

La collaborazione tra il gruppo di ricerca sperimentale guidato dal Prof. Arjan Kleij, il team computazionale del Prof. Carles Bo e le attività di sviluppo dei polimeri nel dipartimento ICIQ KTT, diretto dal Dr. Fernando Bravo, è una testimonianza della forza della cooperazione interdisciplinare nella ricerca. Combinando conoscenze e approcci diversi, questa collaborazione affronta le sfide in modo completo e innovativo, portando allo sviluppo di soluzioni efficaci.

In conclusione, il processo di riciclaggio sostenibile per i policarbonati di origine biologica presentato da ICIQ segna un passo significativo verso il raggiungimento di un approccio più rispettoso dell’ambiente alla plastica. Questo metodo innovativo non solo affronta il problema urgente dell’accumulo di rifiuti di plastica, ma sblocca anche il potenziale dei materiali a base biologica in vari settori. Attraverso la continua ricerca e collaborazione, possiamo avanzare ulteriormente verso un futuro più sostenibile.

