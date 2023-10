Sbloccare il futuro della spintronica e delle tecnologie di archiviazione dei dati

By

Un recente studio pubblicato su Advanced Science da ricercatori dell’Istituto Paul Drude di Berlino, in Germania, e dell’Università di Xiamen a Xiamen, in Cina, ha svelato una svolta nel campo della spintronica e delle tecnologie di archiviazione dei dati. I ricercatori hanno dimostrato che il materiale ferrimagnetico NiCo2O4 (NCO) detiene la chiave per superare la sfida di lunga data di trovare materiali con una robusta magnetizzazione fuori piano.

Tradizionalmente, lo sviluppo di memorie ad alta densità nella spintronica si è basato su strutture superreticolari ultrasottili con anisotropia magnetica perpendicolare (PMA). Tuttavia, il materiale NCO rappresenta un’interessante alternativa, poiché mostra una magnetizzazione fuori piano forte e stabile, rendendo più semplice ed economica la fabbricazione dei dispositivi.

Ciò che distingue NCO non sono solo le sue proprietà di magnetizzazione ma anche la sua sintonizzabilità. I ricercatori hanno scoperto che regolando le concentrazioni relative dei diversi stati di valenza dei cationi di nichel (Ni2+ e Ni3+), potevano manipolare le caratteristiche elettriche e magnetiche dei film NCO. Questa flessibilità apre nuove possibilità per personalizzare il comportamento del materiale per adattarlo ad applicazioni specifiche.

Inoltre, lo studio ha fatto luce sull’origine di un effetto Hall anomalo (AHE) nei film NCO. I ricercatori hanno scoperto che il segno dell'AHE può essere alterato indipendentemente dallo spessore del film, una caratteristica unica non osservata in altri materiali monofase. Inoltre, lo studio ha rivelato il contributo della diffusione skew all’AHE nei materiali a bassa conduttività, che in precedenza era stato osservato solo nei metalli ad alta conduttività. Questi risultati forniscono preziose informazioni sulle proprietà di trasporto quantistico dei materiali magnetici.

Le implicazioni di questo studio vanno oltre la ricerca fondamentale. La sintonizzabilità dell'NCO e le sue potenziali applicazioni nella spintronica e nelle tecnologie di archiviazione dei dati lo rendono un materiale promettente per i progressi futuri. I ricercatori possono sfruttare queste conoscenze per progettare nuovi dispositivi spintronici e contribuire allo sviluppo di memorie ad alta densità.

Mentre continuiamo a sfruttare il potenziale delle NCO e a esplorarne ulteriormente le proprietà, il campo della spintronica e dell’archiviazione dei dati è pronto per scoperte significative. I vantaggi di questa ricerca si estendono non solo al mondo accademico ma anche alle industrie che cercano soluzioni innovative per l’archiviazione e la manipolazione dei dati.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è la spintronica?

La spintronica, abbreviazione di spin elettronica, è un campo di studio che si concentra sullo sfruttamento dello spin intrinseco degli elettroni per l'elaborazione e l'archiviazione delle informazioni. A differenza dell’elettronica convenzionale che si basa sulla carica degli elettroni, la spintronica si occupa del momento magnetico associato allo spin degli elettroni.

Cos'è la magnetizzazione?

La magnetizzazione si riferisce all'allineamento dei momenti magnetici, come quelli degli elettroni, in un materiale. Determina le proprietà magnetiche del materiale, inclusa la sua capacità di generare un campo magnetico.

Cos'è l'anisotropia magnetica perpendicolare (PMA)?

L'anisotropia magnetica perpendicolare (PMA) è una proprietà di alcuni materiali in cui la magnetizzazione è preferenzialmente allineata perpendicolare alla superficie del materiale. La PMA è essenziale per lo sviluppo di memorie ad alta densità nella spintronica.

Cos'è l'effetto Hall anomalo (AHE)?

L'effetto Hall anomalo (AHE) si riferisce al fenomeno in cui un materiale magnetico presenta una tensione trasversale quando una corrente lo attraversa in presenza di un campo magnetico. È una caratteristica importante per studiare il comportamento dei materiali magnetici e ha applicazioni nella spintronica.

Cosa sono i ricordi ad alta densità?

Le memorie ad alta densità sono dispositivi di archiviazione in grado di archiviare una grande quantità di dati in un piccolo spazio fisico. Sono essenziali per varie applicazioni, inclusi computer, smartphone e data center, dove è necessario archiviare in modo efficiente una grande quantità di dati.