Un materiale rivoluzionario: quattro volte più resistente dell'acciaio e cinque volte più leggero

By

Un materiale innovativo è stato sviluppato da ricercatori e scienziati dei materiali della UConn, della Columbia University e del Brookhaven National Lab. Si dice che questo materiale rivoluzioni vari settori, tra cui la produzione automobilistica e la creazione di armature antiproiettile. È stato segnalato che il materiale è quattro volte più resistente dell'acciaio pur essendo fino a cinque volte più leggero.

I ricercatori hanno utilizzato un'impalcatura di DNA per creare questo straordinario materiale, consentendo la formazione di silice nanostrutturata complessa, simile al vetro. Mentre il vetro è comunemente considerato fragile a causa di difetti nella sua struttura, questo nuovo materiale elimina molti di questi difetti, risultando in un materiale più resistente che somiglia all’acciaio in termini di durata.

Il processo di creazione di un grande pezzo di vetro impeccabile è impegnativo; pertanto, i ricercatori hanno utilizzato pezzi di vetro di dimensioni nanometriche, assemblandoli in un design a forma di cornice. Ogni pezzo era rivestito con un rivestimento di vetro spesso poche centinaia di atomi. Lo spazio vuoto tra i pezzi ha contribuito alla forza e alla leggerezza del materiale.

Questo nuovo materiale ha un potenziale immenso per le case automobilistiche, poiché supera l’acciaio in termini di resistenza pur essendo significativamente più leggero. Ciò potrebbe portare alla creazione di veicoli più sicuri e più efficienti nei consumi, rivoluzionando l’industria automobilistica.

Inoltre, la resistenza superiore del materiale lo rende particolarmente adatto per i giubbotti antiproiettile. Potrebbe fornire una maggiore protezione alle forze dell’ordine e al personale militare, salvando potenzialmente vite umane sul campo di battaglia o durante missioni pericolose.

Lo studio che descrive nel dettaglio questo materiale innovativo è stato pubblicato sulla rivista Cell Reports Physical Science nel luglio di quest'anno. Sono previste ulteriori attività di ricerca e sviluppo man mano che gli scienziati esplorano l'intero potenziale e le applicazioni di questo straordinario materiale.

Fonte:

– Studio pubblicato su Cell Reports Physical Science: [inserire fonte]

– Articolo originale: [inserire fonte]