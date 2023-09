Il dispositivo ottico offre l'eliminazione sicura degli agenti patogeni sulle superfici

I ricercatori dell’Università di Osaka hanno sviluppato un dispositivo ottico utilizzando nitruro di alluminio in grado di generare luce ultravioletta profonda (UV) per eliminare efficacemente gli agenti patogeni sulle superfici. Il dispositivo funziona utilizzando un processo chiamato “generazione di seconda armonica”, che combina due fotoni di luce visibile per creare un singolo fotone con il doppio dell’energia e della frequenza nella gamma dei raggi UV profondi.

La maggior parte dei materiali trasparenti non consente ai fotoni di interagire tra loro, ma le proprietà non lineari del nitruro di alluminio consentono il verificarsi efficiente della generazione della seconda armonica in una guida d'onda larga meno di un micron. I ricercatori hanno utilizzato un controllo preciso dell’orientamento dei cristalli, prendendo in prestito tecniche dalla lavorazione dei semiconduttori, per fabbricare il dispositivo e generare luce UV profonda entro un intervallo ristretto che può uccidere i germi pur essendo per lo più sicura per gli esseri umani.

A differenza dei metodi tradizionali che si basano su lampade ad eccimeri o LED che emettono direttamente luce UV profonda, questo nuovo dispositivo offre una migliore efficienza e una maggiore durata. Affronta la preoccupazione di esporre le cellule umane alle dannose lunghezze d'onda della luce UV. I ricercatori mirano a sviluppare e perfezionare ulteriormente la tecnologia per creare dispositivi commerciali compatti ed efficienti dal punto di vista energetico per la disinfezione a raggi UV profondi.

Questa svolta offre un potenziale promettente nella lotta alla diffusione di agenti patogeni che causano malattie, soprattutto nel contesto dell’attuale pandemia di COVID-19. Fornendo un mezzo sicuro ed efficace per la disinfezione delle superfici, questo dispositivo ottico può contribuire a creare ambienti più puliti e più sani.

Fonte: Università di Osaka