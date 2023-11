I ricercatori sviluppano una molecola innovativa per combattere i batteri resistenti ai farmaci

I ricercatori della Maynooth University hanno fatto un passo avanti significativo nella lotta contro i batteri resistenti ai farmaci. La resistenza antimicrobica (AMR) è una preoccupazione crescente poiché batteri, virus, funghi e parassiti si evolvono e diventano resistenti ai farmaci tradizionali. Ciò rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica, rendendo le infezioni più difficili da trattare e aumentando il rischio di malattie gravi e di morte. In risposta a questa urgente esigenza scientifica, un team di ricercatori internazionali è riuscito a creare una nuova molecola che ha il potenziale per combattere efficacemente i batteri resistenti ai farmaci.

Per raggiungere questo risultato i ricercatori hanno utilizzato i principi della chimica supramolecolare, un’area specializzata di studio scientifico che esplora le interazioni tra le molecole. Sfruttando questi principi, il team ha scoperto molecole che uccidono efficacemente i batteri presentando allo stesso tempo una tossicità molto bassa per le cellule umane sane. Questo approccio innovativo potrebbe aprire la strada a nuove strategie terapeutiche per affrontare il problema delle infezioni resistenti ai farmaci.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Chem, coincide con la Settimana mondiale di sensibilizzazione sulla resistenza antimicrobica, una campagna globale guidata dall’Organizzazione mondiale della sanità. La campagna mira ad aumentare la consapevolezza e la comprensione della resistenza antimicrobica per ridurre l’emergenza e la diffusione di infezioni resistenti ai farmaci. L’impatto della resistenza antimicrobica è significativo, con oltre 1.2 milioni di persone che sono morte nel 2019 a causa di infezioni batteriche resistenti agli antibiotici. Questa ricerca offre speranza per lo sviluppo di nuovi agenti antimicrobici in grado di combattere i batteri resistenti ai farmaci, salvando potenzialmente milioni di vite ogni anno.

Il ricercatore capo Luke Brennan della Maynooth University ha sottolineato l'importanza di questa scoperta nel far progredire la nostra comprensione di varie malattie, dal cancro alla fibrosi cistica. Il lavoro del team si basa sull'uso di trasportatori di ioni sintetici, che consentono al sale di entrare nelle cellule batteriche. Questo afflusso di sale sconvolge il delicato equilibrio degli ioni all’interno delle cellule, causando eventi biochimici che alla fine portano alla morte delle cellule batteriche. Anche i ceppi di batteri resistenti agli antibiotici attualmente disponibili, come l’MRSA, sono vulnerabili a questo approccio terapeutico non convenzionale.

Questa svolta fornisce una base per lo sviluppo di trasportatori di anioni come promettente alternativa agli antibiotici tradizionali. Con il problema della resistenza antimicrobica in continuo aumento, la necessità di nuove strategie terapeutiche non è mai stata così urgente. La collaborazione tra chimici e biologi nello sviluppo pionieristico di nuovi agenti antimicrobici evidenzia il potenziale degli approcci interdisciplinari per affrontare le sfide sanitarie globali.

Domande frequenti:

Cos’è la resistenza antimicrobica?

La resistenza antimicrobica (AMR) si verifica quando microrganismi, come batteri, virus, funghi e parassiti, si evolvono e diventano resistenti ai farmaci usati per trattare le infezioni. Ciò rende le infezioni più difficili da trattare, aumentando il rischio di malattie gravi e di morte.

Perché è importante la ricerca sui batteri resistenti ai farmaci?

La ricerca sui batteri resistenti ai farmaci è essenziale perché gli antibiotici convenzionali stanno diventando meno efficaci contro queste infezioni. Se lasciato incontrollato, l’aumento dei batteri resistenti ai farmaci potrebbe portare a una crisi sanitaria globale, poiché le infezioni diventano sempre più difficili da trattare.

Cos'è la chimica supramolecolare?

La chimica supramolecolare è un campo di studio che si concentra sulle interazioni tra le molecole. Esplora come le molecole possono assemblarsi e interagire per formare strutture più grandi o sistemi funzionali. Nel contesto di questa ricerca, la chimica supramolecolare è stata utilizzata per scoprire molecole che uccidono efficacemente i batteri riducendo al minimo la tossicità per le cellule umane sane.

Come funziona la nuova molecola?

La nuova molecola sviluppata dai ricercatori sconvolge il delicato equilibrio degli ioni all'interno delle cellule batteriche consentendo al sale di entrare nelle cellule. Questa interruzione porta a una serie di eventi biochimici che alla fine provocano la morte delle cellule batteriche. Anche i ceppi batterici resistenti ai farmaci, come l’MRSA, sono vulnerabili a questo nuovo approccio terapeutico.

Qual è il significato di questa ricerca?

Questa ricerca è significativa perché offre una potenziale soluzione al crescente problema dei batteri resistenti ai farmaci. Sviluppando una molecola innovativa in grado di uccidere efficacemente i batteri riducendo al minimo la tossicità per le cellule umane sane, i ricercatori hanno aperto la strada allo sviluppo di nuovi agenti antimicrobici. Questi agenti potrebbero aiutare a combattere le infezioni resistenti ai farmaci e salvare milioni di vite in tutto il mondo.