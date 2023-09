Melassa sintetica: una svolta nella biotecnologia industriale

By

Scienziati brasiliani ed europei hanno sviluppato melassa sintetica completamente conosciuta e riproducibile, che può essere utilizzata in vari processi industriali. La melassa, un sottoprodotto della produzione di zucchero grezzo, è comunemente utilizzata in settori come la produzione di etanolo combustibile. Tuttavia, le composizioni variabili e sconosciute della melassa naturale hanno posto sfide nella ricerca scientifica e nelle applicazioni industriali.

I ricercatori, finanziati dalla FAPESP, hanno cercato di creare una formula per il lievito che imitasse da vicino il lievito industriale utilizzato nella lavorazione della melassa. Attraverso il loro studio, hanno sviluppato melassa sintetica standardizzata che può essere utilizzata come mezzo di coltura per i microrganismi nei laboratori di tutto il mondo. Ciò consente un confronto più semplice dei risultati e lo studio di specifici inibitori della crescita o componenti nutrizionali.

La metodologia impiegata prevedeva la combinazione dei dati della letteratura con la ricerca precedente per creare melassa sintetica con una composizione completamente definita. I componenti sono stati analizzati in gruppi nutrizionali separati e sono state apportate modifiche per garantire un comportamento del lievito simile a quello osservato nella melassa reale. Lo studio ha inoltre rivelato che il terreno di coltura del lievito comunemente utilizzato, YPS, non fornisce un confronto fisiologico accurato.

I risultati di questo studio offrono vantaggi significativi sia per l’uso industriale che per la ricerca scientifica. La preparazione della melassa sintetica può ora essere regolata in base a requisiti specifici, consentendo ai ricercatori di sviluppare nuovi bioprocessi basati sulla melassa di canna da zucchero, una materia prima cruciale nella biotecnologia industriale.

Si prevede che questa svolta aprirà la strada a ulteriori progressi nell’uso della melassa in vari settori. Il gruppo di ricerca era composto da scienziati provenienti da istituzioni brasiliane, tra cui l’Università di San Paolo e l’Università statale di Campinas, nonché da ricercatori europei dell’Università Tecnica della Danimarca e della startup tedesca Nosh.bio GmbH.

Nel complesso, lo sviluppo di melassa sintetica pienamente conosciuta rappresenta un punto di svolta nel campo della biotecnologia industriale, consentendo una ricerca più accurata e facilitando l’innovazione nei bioprocessi.

