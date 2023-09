Gli scienziati mappano il primo sistema visivo di una minuscola vespa parassita

By

I neuroscienziati del Flatiron Institute di New York City sono riusciti a mappare con successo il sistema visivo iniziale di una microscopica vespa parassita. Utilizzando tecniche di imaging avanzate, i ricercatori hanno ricostruito l'intero sistema, dagli occhi della vespa ai neuroni del suo cervello, a livello sinaptico, rendendo per la prima volta che un tale sistema è stato completamente ricostruito da un singolo esemplare.

Nonostante le sue piccole dimensioni, la vespa esibisce comportamenti complessi come il volo, evidenziando la notevole complessità del suo piccolo cervello. I neuroscienziati coinvolti nello studio sono rimasti stupiti dal livello di complessità presente in un cervello così piccolo. Hanno scoperto che il cervello della vespa è simile a cervelli più grandi ma più semplici e più piccoli.

I ricercatori ritengono che lo studio del cervello degli insetti possa fornire preziose informazioni sul funzionamento di cervelli più grandi, compreso il cervello umano. Comprendendo i principi alla base dei circuiti neuronali negli insetti, gli scienziati possono applicare questa conoscenza al progresso degli strumenti di intelligenza artificiale. Le capacità del cervello umano superano quelle dell’intelligenza artificiale e, scoprendo la “salsa segreta” della biologia, i ricercatori sperano di costruire un’intelligenza artificiale migliore.

Il team del Flatiron Institute ha collaborato con ricercatori del Janelia Research Campus dell’Howard Hughes Medical Institute e dell’Università statale di Mosca per questo studio. Hanno scelto come soggetto delle loro ricerche la vespa parassita Megaphragma viggianii per le sue dimensioni microscopiche e la sua capacità di volare e di localizzare le uova dei tripidi, un insetto su cui depone le proprie uova.

Mappare il primo sistema visivo della vespa è stata una sfida significativa per i ricercatori, che hanno utilizzato fasci ionici e microscopi elettronici per creare una mappa dettagliata. I metodi precedenti prevedevano l’utilizzo di più campioni, il che portava a variazioni tra le singole mappe. Questa svolta consente una comprensione completa di come le diverse parti dell'occhio della vespa contribuiscono alla sua vista.

In futuro, i ricercatori intendono espandere i loro sforzi di mappatura all'intero cervello della vespa. Credono che studiando i cervelli più basilari del regno animale, si possano identificare le regole e i meccanismi che governano comportamenti complessi, offrendo approfondimenti sulla funzione cerebrale e potenzialmente migliorando la tecnologia dell’intelligenza artificiale.

Fonte:

– Current Biology, “Mappatura del connettoma del sistema visivo nella vespa Megaphragma viggianii” (doi: 10.1016/j.cub.2023.01.025)