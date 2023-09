Il progresso di sistemi fotocatalitici altamente efficienti per il trattamento delle acque

Uno studio collaborativo tra il mondo accademico e partner industriali ha portato allo sviluppo di un sistema fotocatalitico altamente efficiente per il trattamento delle acque. Questo sistema utilizza un fotocatalizzatore TiO2 con una struttura nanoporosa altamente ordinata, accoppiato con LED UVA, sottili pellicole d'acqua e lavaggio dell'acqua. L'obiettivo di questa ricerca è creare un reattore fotocatalitico efficiente dal punto di vista energetico, scalabile e semplice per applicazioni pratiche nel trattamento delle acque.

I reattori fotocatalitici tradizionali utilizzano spesso materiali in nanopolveri, che presentano limitazioni in termini di efficienza e scalabilità. La sfida sta nel distribuire efficacemente una grande quantità di fotocatalizzatore in polvere nell’acqua e garantirne la completa filtrazione prima di restituire l’acqua trattata all’ambiente. Per superare questo problema, i ricercatori hanno utilizzato un fotocatalizzatore immobilizzato cresciuto direttamente su un substrato di titanio, eliminando la necessità di ultrafiltrazione e fornendo stabilità meccanica al fotocatalizzatore.

L'aggiunta di sottili pellicole d'acqua e il lavaggio dell'acqua aiutano a mantenere la saturazione di ossigeno nel fotoreattore, riducendo la ricombinazione elettrone-lacuna. In un test applicativo nel mondo reale, il reattore fotocatalitico è riuscito a pulire con successo una vasca idromassaggio molto utilizzata senza l’uso di sostanze chimiche. Nel corso di un periodo di due mesi, non è stato osservato alcun aumento dei composti organici totali (TOC) e della domanda chimica di ossigeno (COD), indicando la completa ossidazione delle entità organiche e biologiche nell'acqua.

I ricercatori e l’azienda dietro questo sviluppo mirano a far avanzare ulteriormente le tecnologie rispettose dell’ambiente per il trattamento delle acque. Il design semplice e la scalabilità del fotoreattore, insieme all'uso di LED UVA altamente stabili ed efficienti dal punto di vista energetico, lo rendono adatto per applicazioni industriali.

La ricerca futura si concentrerà sul miglioramento delle prestazioni del sistema in varie condizioni dell'acqua, affrontando in particolare l'interferenza ionica negli ambienti salini. Inoltre, i ricercatori stanno esplorando il potenziale utilizzo di questa tecnologia del processo di ossidazione avanzata (AOP) per la distruzione dei PFAS (sostanze chimiche per sempre).

Questo sviluppo ci avvicina al raggiungimento di sistemi fotocatalitici altamente efficienti e pratici per il trattamento dell’acqua, promettendo un approccio più sostenibile alla purificazione dell’acqua dagli inquinanti organici e biologici.

Fonte: Chimica industriale e materiali (DOI: 10.1039/D3IM00053B)