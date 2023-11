Un nuovo progetto di ricerca esplora il passato e il futuro della perdita di ghiaccio nell’Antartide occidentale

By

Una collaborazione internazionale innovativa, nota come “Sensibilità del WAIS a 2°C” (SWAIS2C), è in corso per far luce sulla risposta della calotta glaciale dell’Antartide occidentale (WAIS) ai cambiamenti climatici nel passato e sulla sua traiettoria futura. Il progetto mira a recuperare campioni di sedimenti da sotto la Ross Ice Shelf, la piattaforma di ghiaccio più grande della Terra.

Gli scienziati ritengono che comprendere come l’Antartide occidentale abbia risposto ai periodi più caldi della storia della Terra possa fornire informazioni sul suo comportamento in un futuro sempre più caldo. Il WAIS sta attualmente affrontando minacce significative a causa dello scioglimento degli oceani, causato dal riscaldamento delle acque profonde che scorrono verso e intorno all’Antartide.

La ricerca indica che il crescente flusso di acque calde profonde accelererà lo scioglimento del WAIS nei prossimi decenni, indipendentemente dalle future emissioni di gas serra. Ciò pone sfide per le comunità costiere nelle regioni basse che stanno già pianificando e adattandosi all’innalzamento del livello del mare.

Mentre alcune regioni del WAIS, come la Ross Ice Shelf, sono caratterizzate da cavità oceaniche fredde, altre stanno sperimentando un riscaldamento. I modelli delle calotte glaciali mostrano che in scenari a basse emissioni, che mirano a limitare il riscaldamento a 2°C sopra i valori preindustriali, queste grandi piattaforme di ghiaccio e il WAIS possono rimanere in gran parte intatti.

Tuttavia, le osservazioni e la raccolta di dati nelle principali regioni antartiche, come sotto la piattaforma di ghiaccio di Ross, sono limitate. Il progetto SWAIS2C mira a colmare questa lacuna di conoscenze perforando la piattaforma di ghiaccio e recuperando i sedimenti del fondale marino. Questi sedimenti contengono preziose informazioni climatiche relative ai periodi più caldi del passato, offrendo spunti sulla risposta della calotta glaciale ai precedenti cambiamenti climatici.

Questo ambizioso progetto riunisce scienziati, perforatori, ingegneri e comunicatori scientifici per comprendere meglio gli attuali meccanismi oceanici e le dinamiche delle calotte glaciali, nonché per svelare la documentazione geologica del WAIS. Analizzando i campioni recuperati, i ricercatori sperano di identificare episodi di assottigliamento e disintegrazione della piattaforma di ghiaccio avvenuti in passato, che possano fornire informazioni sulla futura perdita di ghiaccio.

Questo progetto di ricerca contribuisce alla nostra più ampia comprensione dell’impatto del riscaldamento globale sulla calotta glaciale antartica e migliora la nostra capacità di mitigare e adattarci all’innalzamento del livello del mare causato dal suo scioglimento.

Domande frequenti

Cos'è la calotta glaciale dell'Antartide occidentale (WAIS)? La calotta glaciale dell'Antartide occidentale è una massa di ghiaccio che copre la parte occidentale dell'Antartide, appoggiata sulla terraferma. È una delle due principali calotte glaciali dell'Antartide, insieme alla calotta glaciale dell'Antartide orientale. Perché il WAIS è vulnerabile allo scioglimento causato dagli oceani? Il WAIS è vulnerabile allo scioglimento causato dagli oceani perché l’acqua calda e profonda scorre verso e intorno all’Antartide, il che porta allo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio che sostengono e trattengono il ghiaccio terrestre della calotta glaciale. Qual è il significato del progetto SWAIS2C? Il progetto SWAIS2C mira a recuperare i sedimenti del fondale marino sotto la piattaforma di ghiaccio di Ross nell'Antartide occidentale. Questi sedimenti contengono preziose informazioni climatiche relative ai periodi più caldi del passato, consentendo agli scienziati di comprendere meglio la risposta della calotta glaciale ai cambiamenti climatici precedenti e di fare previsioni sul suo comportamento futuro. In che modo il progetto SWAIS2C può aiutare le comunità costiere? Migliorando la nostra comprensione del comportamento passato e futuro del WAIS, il progetto SWAIS2C può fornire preziose informazioni per le comunità costiere nelle regioni basse che sono a rischio di innalzamento del livello del mare. Questa conoscenza può aiutare nella pianificazione e negli sforzi di adattamento per far fronte ai cambiamenti inevitabili.