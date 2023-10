Gli scienziati catturano i protoni nell'atto di dissociazione utilizzando una fotocamera elettronica ultraveloce

I ricercatori dello SLAC National Accelerator Laboratory del Dipartimento di Energia e dell'Università di Stanford hanno utilizzato con successo la diffrazione elettronica ultraveloce (UED) per osservare il movimento degli atomi di idrogeno all'interno delle molecole di ammoniaca. I risultati del team, pubblicati su Physical Review Letters, dimostrano il potenziale dell'UED nel tracciare gli atomi di idrogeno e i trasferimenti di protoni.

I trasferimenti di protoni sono fondamentali per molte reazioni chimiche e biologiche, come la catalisi enzimatica e le pompe protoniche nelle cellule. Comprendere i cambiamenti strutturali durante i trasferimenti di protoni è cruciale ma impegnativo a causa della loro natura rapida, che avviene in pochi femtosecondi. I metodi attuali, come sparare raggi X sulle molecole, presentano limitazioni poiché i raggi X interagiscono con gli elettroni e non con i nuclei atomici.

Per superare queste limitazioni, i ricercatori hanno utilizzato MeV-UED di SLAC, una fotocamera per diffrazione elettronica ultraveloce. Il team ha dissociato uno dei legami idrogeno-azoto nell’ammoniaca utilizzando la luce ultravioletta, quindi ha diretto un fascio di elettroni attraverso la molecola per catturare gli elettroni diffratti. Ciò ha permesso loro di osservare la separazione dell'atomo di idrogeno dal nucleo di azoto e i conseguenti cambiamenti strutturali nella molecola.

Avere accesso ai dati sia sugli elettroni che sui nuclei nello stesso esperimento si rivela estremamente prezioso. Determinando quale componente avvia la dissociazione dell'atomo, i ricercatori possono ottenere informazioni dettagliate sul processo delle reazioni di dissociazione.

La capacità di seguire i protoni nell'atto della dissociazione ha importanti implicazioni per la comprensione dei meccanismi di trasferimento dei protoni in chimica e biologia. I metodi tradizionali come la cristallografia a raggi X e la microscopia crioelettronica faticano a rilevare i protoni, rendendo l’UED un approccio promettente.

Negli esperimenti futuri, i ricercatori prevedono di utilizzare i raggi X del laser a raggi X di SLAC, il Linac Coherent Light Source (LCLS), per confrontare i risultati. Mirano inoltre a potenziare l'intensità del fascio di elettroni e a migliorare la risoluzione temporale per risolvere le singole fasi della dissociazione del protone.

Questa ricerca apre nuove possibilità per studiare i trasferimenti di idrogeno e svelare i misteri dietro le reazioni chimiche chiave in vari processi biologici.

Fonte: Laboratorio nazionale degli acceleratori SLAC

Riferimento:

Elio G. Champenois et al, Femtosecond Electronic and Hydrogen Structural Dynamics in Ammonia Imaged with Ultrafast Electron Diffraction, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.143001