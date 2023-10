Due pianeti giganti ghiacciati si scontrano in uno spettacolo di luce abbagliante

By

In un affascinante evento astronomico, due esopianeti giganti ghiacciati si sono scontrati in un bagliore di luce, emettendo pennacchi di polvere che sono stati osservati da un astronomo dilettante sui social media. Questi pianeti si trovano a circa 1,800 anni luce dalla Terra e si sono schiantati attorno a una stella simile al sole. Il luminoso bagliore residuo della collisione si è spostato davanti alla stella, facendola affievolire nel tempo. La stella è stata chiamata ASASSN-21qj in onore della rete di telescopi che inizialmente ha rilevato lo sbiadimento della luce visibile della stella.

L'astronomo dilettante ha notato la stella brillare in un arco di 1,000 giorni, cosa che ha spinto un team di astronomi internazionali a indagare ulteriormente sul fenomeno. La curva di luce della stella ha rivelato che la sua luminosità è raddoppiata alle lunghezze d'onda dell'infrarosso tre anni prima che iniziasse a svanire nella luce visibile. Il dottor Matthew Kenworthy, co-autore principale dello studio dell'Osservatorio di Leiden nei Paesi Bassi, ha descritto le potenziali conseguenze di una tale collisione, affermando che il resto assomiglierebbe a una stella, anche se più debole e sette volte più grande della stella principale. stella nel sistema.

Nel corso di due anni, una rete di astronomi professionisti e dilettanti ha monitorato da vicino la stella per eventuali cambiamenti nella sua luminosità. Il dottor Simon Lock, co-autore principale dell’Università di Bristol, ha spiegato che i loro calcoli e i modelli computerizzati indicano che la temperatura, le dimensioni e la durata del materiale luminoso osservato sono coerenti con la collisione di due esopianeti giganti di ghiaccio.

Si prevede che la nuvola di polvere risultante dalla collisione si diffonderà lungo l'orbita del resto creato. Questo residuo finirà per diventare un nuovo pianeta e il materiale che lo circonda probabilmente si condenserà e formerà un insieme di lune che orbiteranno attorno ad esso. La luce della nuvola di polvere può essere rilevata utilizzando telescopi terrestri e il telescopio spaziale James Webb della NASA. Gli astronomi seguiranno da vicino gli sviluppi di questo affascinante evento.

Fonte:

– Università di Bristol

– Osservatorio di Leida

– Diario della natura