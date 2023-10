Gli astronomi scoprono la collisione tra pianeti giganti in un sistema spaziale distante

By

Il post sui social media di un astronomo dilettante ha portato alla scoperta inaspettata di una violenta collisione tra due giganteschi esopianeti in un sistema spaziale distante, situato a 1,800 anni luce dalla Terra. La collisione creò un'abbagliante esplosione di luce e polvere emanata dai due pianeti ghiacciati.

La scoperta è avvenuta quando un appassionato ha notato un'anomalia nella curva di luce di una stella simile al sole e ha allertato una rete di astronomi professionisti e dilettanti. La stella, denominata ASASSN-21qj, aveva sperimentato un aumento significativo della luminosità alle lunghezze d'onda dell'infrarosso, tre anni prima che iniziasse a svanire nella luce visibile.

Attraverso un’intensa osservazione e analisi, i ricercatori hanno stabilito che la spiegazione più probabile per il bagliore infrarosso era una collisione tra due esopianeti giganti di ghiaccio. Simulazioni e calcoli al computer hanno rivelato che le dimensioni e la temperatura del materiale incandescente, nonché la durata del bagliore, erano allineate con la collisione di questi pianeti.

Col passare del tempo, la nube di detriti risultante dall’impatto si è spostata davanti alla stella, provocando un visibile attenuamento della sua luminosità. Gli astronomi prevedono che nei prossimi anni la nube di polvere si disperderà lungo l'orbita dei resti della collisione. Questa dispersione di luce potrebbe essere potenzialmente rilevata utilizzando sia i telescopi terrestri che il James Webb Space Telescope (JWST) della NASA.

I ricercatori sono entusiasti di assistere agli ulteriori sviluppi di questo sistema. Essi ipotizzano che la massa di materiale che circonda i resti della collisione potrebbe condensarsi per formare una serie di lune che orbiteranno attorno al pianeta appena formato.

I risultati di questo studio, intitolato “A planetary collision afterglow and transit of the resultant detriti cloud”, sono stati pubblicati sulla rivista Nature.

