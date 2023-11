Una nuova ricerca rivela il potenziale per prevenire il collasso della calotta glaciale dell'Antartide occidentale

Un innovativo progetto di ricerca internazionale, noto come Sensitivity of the West Antarctic Ice Sheet to Two Degrees of Warming (SWAIS2C), ha fatto luce sulla prevenibilita’ del collasso della calotta glaciale dell’Antartide occidentale (WAIS). La recente modellazione della calotta glaciale condotta da un gruppo di stimati scienziati e ricercatori indica che il WAIS, che si prevede perderà massa a causa dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale degli oceani, è ancora recuperabile.

Contrariamente alla credenza popolare, i ricercatori hanno scoperto che la conservazione delle più grandi piattaforme di ghiaccio della Terra – Ross e Ronne-Filchner – è cruciale per stabilizzare le grandi regioni di ghiaccio all’interno dell’Antartide occidentale. Mentre alcune cavità oceaniche sotto le piattaforme di ghiaccio si stanno già riscaldando, ci sono ancora regioni in cui il ghiaccio rimane freddo, il che fornisce speranza per la conservazione della calotta glaciale.

Sulla base dei dati esistenti, gli scienziati sostengono che se riusciamo a mantenere i livelli di riscaldamento globale vicini o inferiori a due gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, le grandi piattaforme di ghiaccio e il WAIS rimarranno in gran parte intatti. Questo risultato è in linea con la soglia di 1.5 gradi Celsius fissata dall’accordo sul clima di Parigi del 2015. Se questa soglia non viene superata, il contributo totale all’innalzamento del livello del mare da parte della calotta glaciale antartica entro il 2100 potrebbe essere limitato a un intervallo compreso tra 0.12 e 0.44 metri.

Tuttavia, data la traiettoria attuale, in cui si prevede che le temperature superficiali globali supereranno la soglia di 1.5 gradi, esiste il potenziale per lo scioglimento della calotta glaciale di aumentare il livello globale del mare fino a tre metri. Il crollo della WAIS avrebbe conseguenze disastrose, tra cui inondazioni diffuse e sfollamento delle comunità costiere.

Per affrontare questa pressante preoccupazione, il progetto SWAIS2C ha intrapreso una missione vitale per recuperare informazioni ambientali essenziali dal ghiaccio e dai sedimenti in due diversi siti sulla piattaforma di ghiaccio di Ross. Questo sforzo rivoluzionario prevede la perforazione in profondità del fondale marino antartico, a una distanza considerevole da una base importante e vicino al centro del WAIS. Raccogliendo carote di sedimenti e analizzando come la piattaforma di ghiaccio reagisce alle variazioni di temperatura, il progetto mira ad acquisire una comprensione completa della sensibilità della piattaforma di ghiaccio di Ross e del WAIS al riscaldamento passato.

Questa nuova ricerca fornisce speranza per la preservazione del WAIS e sottolinea il ruolo cruciale della collaborazione internazionale nella lotta al cambiamento climatico. Acquisendo una comprensione più approfondita delle piattaforme di ghiaccio e delle loro risposte al riscaldamento, possiamo lavorare per implementare misure efficaci per mitigare il potenziale collasso e le conseguenze devastanti del WAIS sulle comunità costiere di tutto il mondo.

