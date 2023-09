Gli scienziati sviluppano uno strumento basato sui batteri per comprendere la relazione tra la struttura e la funzione degli organelli cellulari

I ricercatori della Johns Hopkins University hanno sviluppato uno strumento basato sui batteri per studiare la relazione tra la struttura e la funzione degli organelli cellulari. Lo strumento prende di mira e smantella la membrana esterna degli organelli, consentendo agli scienziati di studiare come i cambiamenti nella forma influenzano la funzione degli organelli. I risultati dello studio, incentrato sui mitocondri, sui corpi di Golgi e sul nucleo, sono stati pubblicati su Cell Reports.

I mitocondri sono conosciuti come le centrali energetiche delle cellule, mentre i corpi del Golgi agiscono come fabbriche e confezionatori di proteine, e il nucleo funge da centro di controllo di una cellula. Un'osservazione interessante fatta dai ricercatori è che i cambiamenti nella forma possono influenzare la funzione degli organelli. Ad esempio, negli individui con malattia di Alzheimer, i mitocondri si ingrossano e si disorganizzano, mentre in quelli con malattia da invecchiamento accelerato, il nucleo è deformato.

Lo strumento sviluppato dai ricercatori, chiamato ActuAtor, utilizza i batteri Listeria per colpire e rompere le membrane degli organelli dall'interno della cellula. I metodi precedenti per studiare gli organelli prevedevano il sondaggio della cellula dall'esterno, ma ActuAtor consente un targeting e una manipolazione precisi dall'interno della cellula. I ricercatori hanno dimostrato l'efficacia di ActuAtor frammentando con successo i mitocondri nelle cellule epiteliali umane.

Inoltre, ActuAtor è stato riproposto per disperdere gli aggregati proteici che si accumulano nelle cellule sotto stress ambientale, come cambiamenti di temperatura o mancanza di ossigeno. I ricercatori ritengono che questa applicazione dello strumento possa avere implicazioni per il trattamento di malattie neurodegenerative come la SLA, che sono caratterizzate dall’aggregazione proteica nelle cellule cerebrali.

Questo strumento basato sui batteri offre un nuovo approccio allo studio della relazione tra la struttura degli organelli e la funzione all’interno delle cellule. Ulteriori ricerche utilizzando ActuAtor potrebbero far luce su come i cambiamenti nella forma degli organelli influiscono sui processi cellulari e contribuiscono allo sviluppo di varie malattie.

Fonte: Scuola di Medicina della Johns Hopkins University [Nessun URL fornito]