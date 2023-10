Le reti di gabbie di carbonio potrebbero rivoluzionare la superconduttività ad alta temperatura

In una ricerca innovativa pubblicata su Advanced Science, gli scienziati dell’Istituto di tecnologia avanzata di Shenzhen hanno fatto una previsione sorprendente. Esplorando il potenziale delle reti di gabbie di carbonio, i ricercatori hanno proposto la possibilità di raggiungere una superconduttività superiore a 100 K, una temperatura fondamentale che supererebbe i carburi convenzionali.

La superconduttività è un fenomeno in cui alcuni materiali possono condurre corrente elettrica con resistenza pari a zero, consentendo la trasmissione efficiente di elettricità senza alcuna perdita di energia. Tuttavia, la maggior parte dei superconduttori richiede temperature estremamente basse per mostrare questo comportamento. La scoperta di materiali in grado di raggiungere la superconduttività a temperature più elevate è vitale per il progresso della tecnologia, poiché potrebbe portare a reti elettriche più efficienti, computer più veloci e magneti più potenti.

I ricercatori hanno utilizzato calcoli basati sui principi primi per progettare carburi con le caratteristiche strutturali delle reti di gabbie di carbonio. Queste strutture, chiamate C24 e C32, presentano unità interconnesse simili a gabbie che creano formazioni cristalline. Introducendo droganti metallici in queste reti di gabbie di carbonio, i ricercatori hanno previsto l'emergere della superconduttività ad alta temperatura.

I risultati sono stati sorprendenti. I cristalli della rete di gabbie C24 drogati con vari metalli, tra cui Na, Mg, Al, In e Tl, hanno mostrato una superconduttività superiore a 100 K. Questo è un risultato notevole, poiché supera la temperatura critica di 77 K, il punto di ebollizione dell'azoto liquido .

Ciò che distingue le strutture della rete della gabbia di carbonio è il forte accoppiamento elettrone-fonone che esibiscono, che crea potenti interazioni tra elettroni e vibrazioni nel reticolo cristallino. Queste interazioni sono cruciali per l’emergere della superconduttività. I ricercatori hanno scoperto che la scelta dei metalli e la loro concentrazione nelle reti di gabbie di carbonio hanno svolto un ruolo significativo nel determinare le proprietà superconduttrici.

Questa ricerca apre interessanti possibilità per lo sviluppo di superconduttori ad alta temperatura. Fornisce una nuova promettente strada agli scienziati per esplorare e ispirare ulteriori indagini sui carburi come base per i superconduttori ad alta temperatura.

