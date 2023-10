I ricercatori fanno progressi nel trasformare i diamanti in simulatori quantistici

Secondo uno studio pubblicato su Physical Review Letters, gli scienziati della Washington University di St. Louis hanno fatto passi da gigante nella trasformazione dei diamanti in simulatori quantistici. Guidato dall'assistente professore di fisica Chong Zu, il team ha utilizzato i diamanti come un sistema quantistico bombardandoli con atomi di azoto per creare difetti nella struttura cristallina. Questi difetti sono stati poi riempiti con elettroni che possiedono proprietà quantistiche come spin e magnetismo.

Utilizzando questa struttura cristallina imperfetta, i ricercatori sono stati in grado di simulare complesse dinamiche quantistiche, un compito incredibilmente impegnativo per i computer classici. I sistemi quantistici hanno dimensioni che crescono esponenzialmente con ogni particella aggiunta, rendendoli difficili da simulare utilizzando i metodi informatici tradizionali. Tuttavia, progettando un sistema quantistico controllabile all’interno dei diamanti, il team è stato in grado di simulare direttamente i fenomeni quantistici e di osservare i risultati.

Il sistema creato da Zu e dal suo team è stato in grado di mantenere la stabilità fino a 10 millisecondi, che è un periodo di tempo prolungato nel mondo quantistico. A differenza di altri simulatori quantistici che richiedono temperature ultra fredde, questo sistema a base di diamante funziona a temperatura ambiente. Per prevenire la termalizzazione, in cui il sistema assorbe energia eccessiva e perde le sue caratteristiche quantistiche uniche, i ricercatori hanno guidato il sistema abbastanza velocemente da ritardare questo processo e mantenere la stabilità.

Questo progresso nei simulatori quantistici basati sul diamante apre nuove possibilità per studiare la fisica quantistica a molti corpi, prevedere fenomeni emergenti e sviluppare sensori quantistici sempre più sensibili. Più a lungo un sistema quantistico può mantenere il suo stato quantistico, maggiore è la sua sensibilità. Zu e il suo team stanno collaborando con altri scienziati per acquisire nuove conoscenze in varie discipline, tra cui fisica, scienze della terra e biologia.

Questa ricerca mostra il potenziale dei diamanti come risorsa preziosa nel campo dell’informatica e della simulazione quantistica. Sfruttando le proprietà quantistiche di questi cristalli, gli scienziati possono esplorare ulteriormente gli intricati meccanismi del mondo quantistico e sviluppare applicazioni pratiche in un’ampia gamma di campi.

Riferimento:

Guanghui He et al, Pretermalizzazione quasi-Floquet in un insieme di spin dipolare disordinato in Diamond, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.130401

Fonte:

Università di Washington a St. Louis