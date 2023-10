Ruota del rover stampata in 3D dai ricercatori per la missione lunare della NASA

I ricercatori dell’Oak Ridge National Laboratory (ORNL), in collaborazione con la NASA, hanno stampato con successo in 3D un prototipo di ruota per un rover lunare, mostrando le capacità della produzione additiva per l’esplorazione spaziale. La ruota stampata in 3D è stata modellata sul design delle ruote utilizzate nel Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) della NASA, che dovrebbe essere inviato sulla luna nel 2024.

Anche se la ruota prototipo non verrà utilizzata nell’effettiva missione della NASA, è stata creata per soddisfare le stesse specifiche di progettazione delle ruote VIPER. L’obiettivo è convalidare il metodo di progettazione e fabbricazione e potenzialmente utilizzare questa tecnologia per i futuri rover lunari e marziani. I ricercatori intendono condurre ulteriori test per garantire l’efficacia della ruota stampata in 3D.

La produzione additiva offre numerosi vantaggi per l’esplorazione spaziale, tra cui la riduzione del consumo di energia, degli sprechi di materiale e dei tempi di consegna. Consente progetti complessi e la personalizzazione delle proprietà dei materiali. La Manufacturing Demonstration Facility (MDF) di ORNL è stata in prima linea nella ricerca e nello sviluppo della produzione additiva, lavorando su varie applicazioni in diversi settori.

Il prototipo della ruota del rover è stato prodotto utilizzando una stampante 3D specializzata presso ORNL. La stampante utilizzava laser coordinati e una piastra di costruzione rotante per fondere selettivamente la polvere metallica nella forma desiderata. Questa stampante è unica nella sua capacità di stampare oggetti di grandi dimensioni mentre le fasi si verificano simultaneamente e in modo continuo, aumentando la velocità di produzione e l'efficienza.

Il successo di questo progetto è stato reso possibile dalla collaborazione tra ORNL e NASA. Secondo Brian Gibson, il ricercatore che ha guidato il progetto, la collaborazione con la NASA ha dato impulso alla tecnologia e ha creato un risultato fondamentale. La ruota prototipo, realizzata in una lega a base di nichel, mette in mostra le capacità della produzione additiva, consentendo una maggiore complessità nella progettazione del cerchio senza costi aggiuntivi o difficoltà di produzione.

L'esperienza dei ricercatori nell'automazione dei processi e nel controllo delle macchine, nonché l'uso del software sviluppato presso l'ORNL, hanno contribuito al successo del progetto. Il software ha suddiviso il design della ruota in strati e ha bilanciato il carico di lavoro tra i laser per ottenere un tasso di produzione elevato.

Questa svolta nella tecnologia di stampa 3D potrebbe avere implicazioni significative per le future missioni di esplorazione spaziale. La capacità di produrre parti specializzate in modo rapido ed economico utilizzando la produzione additiva potrebbe rivoluzionare il processo di produzione per le applicazioni spaziali.

