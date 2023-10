I ricercatori stampano in 3D il prototipo della ruota del Moon Rover con la NASA

I ricercatori dell’Oak Ridge National Laboratory (ORNL) del Dipartimento dell’Energia hanno collaborato con la NASA per stampare con successo in 3D un prototipo di ruota del rover lunare basato su un progetto utilizzato dalla NASA. Questo progetto dimostra il potenziale della produzione additiva per la creazione di parti specializzate necessarie per l’esplorazione spaziale.

Il prototipo di ruota stampato in 3D è stato modellato sulle ruote leggere del Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) della NASA, che dovrebbe essere inviato sulla Luna nel 2024 per mappare il ghiaccio e le potenziali risorse al polo sud della Luna. Anche se il prototipo non verrà utilizzato nella missione vera e propria, è stato creato per soddisfare le stesse specifiche di progettazione delle ruote realizzate per VIPER.

Il team ORNL ha utilizzato una stampante 3D specializzata con due laser coordinati e una piastra di costruzione rotante per fondere selettivamente la polvere metallica e creare la forma progettata della ruota. Questo processo di produzione additiva ha consentito una maggiore complessità di progettazione e l’incorporazione di più funzionalità in un unico pezzo, riducendo al tempo stesso il tempo e la manodopera richiesti.

La produzione additiva offre numerosi vantaggi per l’esplorazione spaziale, tra cui la riduzione del consumo di energia, degli sprechi di materiale e dei tempi di consegna, nonché la possibilità di personalizzare le proprietà dei materiali. Il Manufacturing Demonstration Facility (MDF) di ORNL è da oltre un decennio in prima linea nello sviluppo di questa tecnologia per varie applicazioni nei settori dell'energia pulita, dei trasporti e della produzione.

Il successo di questo progetto evidenzia l’importanza della collaborazione tra agenzie e il suo ruolo nel promuovere la tecnologia di produzione additiva. La ruota prototipo rappresenta una pietra miliare nello sviluppo di questa tecnologia per applicazioni di esplorazione spaziale.

Ulteriori test e validazioni delle prestazioni della ruota stampata in 3D saranno condotti dalla NASA per confrontarla con una ruota prodotta tradizionalmente che verrà utilizzata nella prossima missione sulla Luna. Questo progetto apre la strada al potenziale utilizzo della produzione additiva nei futuri rover lunari o marziani, nonché in altre applicazioni spaziali.

Fonte:

– Laboratorio nazionale Oak Ridge del Dipartimento dell'Energia (ORNL)

– Nasa