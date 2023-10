I ricercatori sviluppano un patch sensore indossabile per monitorare continuamente i livelli di antibiotici

I ricercatori dei Sandia National Laboratories hanno creato un cerotto sensore indossabile in grado di monitorare continuamente i livelli di un importante antibiotico chiamato vancomicina. La vancomicina è considerata un antibiotico di “ultima linea di difesa” usato per trattare gravi infezioni batteriche. Il monitoraggio continuo è fondamentale per la vancomicina perché esiste un intervallo ristretto in cui uccide efficacemente i batteri senza danneggiare il paziente.

Il patch del sensore è costituito da microaghi e sensori su nanoscala. I microaghi, comunemente usati nelle penne per insulina, sono modificati con fili d'oro, elettrodi di riferimento e controelettrodi. I ricercatori attaccano chimicamente sensori su scala nanometrica, noti come aptameri, alla superficie esposta dei fili d’oro. Questi aptameri sono filamenti di DNA che cambiano forma quando si legano alla vancomicina, determinando un aumento della corrente elettrica rilevata dal sistema di sensori.

Per testare l'efficacia del cerotto sensore, i ricercatori hanno condotto esperimenti con soluzione salina e sangue di mucca non diluito. Il sistema ha rilevato con successo la vancomicina in queste soluzioni. Inoltre, i ricercatori hanno testato la funzionalità del cerotto inserendolo nella pelle di maiale e monitorando il segnale elettronico. Il cerotto ha mantenuto il segnale e ha rilevato con successo la vancomicina anche in questo test.

Il prossimo passo per i ricercatori sarà quello di collaborare con un altro gruppo di ricerca per testare il sistema di sensori patch negli esseri umani o in altri animali per un lungo periodo di tempo. Se si dimostrerà efficace, questa tecnologia potrebbe avere implicazioni significative nel campo dell’assistenza sanitaria. Potrebbe consentire agli operatori sanitari di monitorare i livelli di antibiotici nei pazienti in tempo reale, consentendo un trattamento più efficace e personalizzato. Inoltre, si potrebbero sviluppare sistemi simili con diversi aptameri del DNA per monitorare altre proteine ​​o molecole nel corpo, aiutando nella diagnosi rapida delle malattie e migliorando il triage di emergenza.

Fonte: Biosensors and Bioelectronics Journal

