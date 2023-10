Nuove conoscenze sui meccanismi molecolari delle infezioni fungine

By

La ricerca condotta da un team dell’Università Heinrich Heine di Düsseldorf (HHU) ha scoperto un importante meccanismo nella regolazione delle infezioni fungine a livello molecolare. Le infezioni fungine possono avere gravi conseguenze per l’uomo, gli animali e le piante, rendendo fondamentale lo sviluppo di strategie di difesa efficaci. Lo studio si è concentrato sulla comprensione della regolazione dell'RNA dei patogeni fungini, un'area ancora poco conosciuta.

Il gruppo di ricerca, in collaborazione con gruppi di Francoforte e Aquisgrana, ha utilizzato una tecnica di marcatura dell’RNA per studiare il ruolo di una proteina legante l’RNA chiamata Khd4 nella crescita delle ife infettive, la forma filamentosa dei funghi che innesca l’infezione. Hanno scoperto che Khd4 regola la crescita delle ife infettive controllando la stabilità dell’mRNA, che a sua volta regola il traffico di membrana, ovvero lo scambio di materiali tra il fungo e il suo ambiente.

Questo nuovo concetto normativo apre opportunità per lo sviluppo di nuovi agenti antifungini che prendono di mira le proteine ​​che legano l’RNA. Prendendo di mira queste proteine, potrebbe essere possibile interrompere la stabilità degli mRNA e inibire la crescita delle ife infettive. Ciò potrebbe portare allo sviluppo di fungicidi più efficaci.

Lo studio è stato condotto attraverso una stretta collaborazione tra varie strutture dell'HHU e partner esterni. Il gruppo di ricerca comprendeva Srimeenakshi Sankaranarayanan, autore principale e Ph.D. studente e il dottor Carl Haag, che si è concentrato sul confronto tra funghi patogeni per le piante e per l'uomo. Il sequenziamento dell'RNA è stato eseguito presso il Centro di ricerca medica biologica dell'HHU e l'analisi bioinformatica è stata condotta dalla Dott.ssa Kathi Zarnack dell'Università Goethe di Francoforte sul Meno.

I risultati della ricerca evidenziano l’importanza della collaborazione interdisciplinare, con una stretta integrazione di aspetti teorici e sperimentali. Questo approccio collaborativo è stato facilitato dal Centro di ricerca collaborativo "MibiNet", istituito nel 2023. Anche il contributo della professoressa Dott.ssa Anna Matuszyńska dell'Università tecnologica di Aquisgrana (RWTH) è stato determinante per il successo del progetto.

Nel complesso, questo studio fornisce nuove informazioni sui meccanismi molecolari delle infezioni fungine e offre potenziali bersagli per lo sviluppo di nuovi agenti antifungini. Ulteriori ricerche in questo settore potrebbero portare a strategie più efficaci per combattere le malattie fungine negli esseri umani, negli animali e nelle piante.

