Una rara scoperta nella scienza quantistica sblocca il potenziale per un passaggio perfetto nei dispositivi quantistici

Gli scienziati quantistici hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che potrebbe rivoluzionare il campo della tecnologia quantistica. La loro ricerca, condotta dall’Università di Bristol e pubblicata su Science, ha scoperto un fenomeno raro all’interno di un metallo unidimensionale unico chiamato bronzo viola. Questa scoperta ha il potenziale per sbloccare la creazione di un “interruttore perfetto” nei dispositivi quantistici, in grado di passare senza soluzione di continuità dall’essere un isolante a un superconduttore.

Nello studio, i ricercatori hanno scoperto che piccoli cambiamenti nel materiale, come l’esposizione al calore o alla luce, potrebbero innescare una transizione istantanea da uno stato isolante con conduttività zero a uno stato superconduttore con conduttività illimitata e viceversa. Questa notevole versatilità polarizzata, nota come “simmetria emergente”, potrebbe aprire la strada allo sviluppo di interruttori On/Off ideali nella futura tecnologia quantistica.

L'autore principale Nigel Hussey, professore di fisica all'Università di Bristol, ha espresso entusiasmo per le potenziali implicazioni della scoperta. Ha spiegato che questo viaggio è iniziato 13 anni fa quando due dottorandi. gli studenti hanno misurato la magnetoresistenza del bronzo viola. L'assenza di una spiegazione coerente per il comportamento del materiale ha portato a mettere da parte i dati fino all'incontro casuale con il fisico Dr. Piotr Chudzinski nel 2017.

Il dottor Chudzinski ha proposto una teoria che coinvolge l'interferenza tra gli elettroni di conduzione e le particelle composite note come eccitoni oscuri, che spiegherebbe l'aumento resistivo osservato nel bronzo viola. Collaborando ad un esperimento per verificare questa teoria, i ricercatori hanno confermato la validità della proposta del Dr. Chudzinski.

I ricercatori hanno anche scoperto che la resistenza del materiale seguiva una dipendenza lineare dalla temperatura ed era indipendente dalla direzione della corrente o del campo magnetico. Questa osservazione li lasciò perplessi finché non ipotizzarono che la transizione del materiale da isolante a superconduttore potesse essere dovuta all'interazione tra portatori di carica ed eccitoni.

Questa simmetria emergente, in cui il materiale può mostrare sia un comportamento isolante che superconduttore, è un evento raro che non è mai stato osservato prima in un metallo. È simile a un trucco di magia in cui una figura distorta si trasforma in una sfera perfettamente simmetrica.

Andando avanti, i ricercatori intendono esplorare le potenziali applicazioni di questa nuova comprensione della simmetria emergente. Sfruttando la "nervosità" del comportamento del materiale, credono che sia possibile creare interruttori nei circuiti quantistici che subiscono cambiamenti significativi nella resistenza quando esposti a piccoli stimoli.

Questa ricerca innovativa apre nuove strade per lo sviluppo di dispositivi quantistici e pone le basi per progressi trasformativi nella tecnologia quantistica.

FAQ

Cos’è la simmetria emergente?

La simmetria emergente è un fenomeno in cui un materiale mostra un comportamento sia isolante che superconduttore quando la sua temperatura si abbassa. Questo stato di cose unico non ha precedenti nel caso dei metalli e potrebbe avere implicazioni significative per i dispositivi quantistici.

Perché la scoperta dell’interruttore perfetto è significativa?

L’interruttore perfetto, che passa senza soluzione di continuità dall’essere un isolante a un superconduttore, ha il potenziale per rivoluzionare il campo della tecnologia quantistica. Potrebbe consentire lo sviluppo di dispositivi quantistici più efficienti e versatili con un’ampia gamma di applicazioni.

Come è avvenuta la scoperta?

La scoperta è stata fatta attraverso una combinazione di misurazioni sperimentali e analisi teoriche. I ricercatori hanno studiato la magnetoresistenza del bronzo viola e hanno collaborato con i fisici per proporre e testare teorie che spiegano il comportamento complesso del materiale.