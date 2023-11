Svolta quantistica: Purple Bronze sblocca nuove possibilità per i dispositivi quantistici

Gli scienziati quantistici hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che potrebbe rivoluzionare la tecnologia quantistica. Un team di ricercatori dell’Università di Bristol ha identificato un raro fenomeno all’interno del bronzo viola che potrebbe contenere la chiave per creare un “interruttore perfetto” nei dispositivi quantistici. Questo interruttore sarebbe in grado di passare rapidamente dallo stato di isolante a quello di superconduttore.

Il bronzo viola è un metallo unidimensionale unico composto da catene conduttrici individuali di atomi. I ricercatori hanno scoperto che questo materiale presenta due stati elettronici opposti, offrendo un livello di versatilità noto come “simmetria emergente”. Ciò significa che anche i più piccoli cambiamenti nel materiale, come stimoli termici o luminosi, possono innescare una transizione istantanea da uno stato isolante con conduttività nulla a uno superconduttore con conduttività illimitata e viceversa.

L'autore principale Nigel Hussey, professore di fisica all'Università di Bristol, ha espresso il suo entusiasmo per questa scoperta, affermando: "È una scoperta davvero entusiasmante che potrebbe fornire un passaggio perfetto per i dispositivi quantistici di domani".

Il viaggio del team è iniziato 13 anni fa quando due studenti di dottorato, Xiaofeng Xu e Nick Wakeham, misurarono per primi la magnetoresistenza del bronzo viola. I dati sono rimasti dormienti e inediti fino a un incontro casuale nel 2017. Il professor Hussey ha partecipato a un seminario del fisico Dr Piotr Chudzinski sul bronzo viola e ha condiviso i suoi dati con lui. Insieme, hanno proposto un esperimento che ha confermato la teoria di Chudzinski.

Ciò che rende questa scoperta ancora più notevole è l’esistenza di una “simmetria emergente” durante le transizioni materiali tra lo stato isolante e quello superconduttore. La rottura della simmetria, solitamente osservata nei sistemi elettronici durante il raffreddamento, è un fenomeno ben noto. Tuttavia, l’emergere di simmetria in un metallo quando la temperatura si abbassa, come osservato nel bronzo viola, è estremamente raro e senza precedenti.

Il dottor Chudzinski ha paragonato questo fenomeno a un trucco di magia, in cui una figura opaca e distorta si trasforma in una sfera perfettamente simmetrica. Descrisse il bronzo viola come la figura e la natura stessa come il mago.

Questa svolta apre nuove possibilità per la tecnologia quantistica. Sfruttando le proprietà uniche del bronzo viola, potrebbe essere possibile creare interruttori nei circuiti quantistici che possono subire cambiamenti significativi nella resistenza con il più piccolo degli stimoli.

Con la ricerca in corso sul bronzo viola e sul fenomeno emergente della simmetria, il futuro riserva un immenso potenziale per lo sviluppo di dispositivi quantistici efficienti e ad alte prestazioni.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è il bronzo viola?

Il bronzo viola è un metallo unidimensionale composto da singole catene conduttrici di atomi.

2. Qual è il significato della ricerca condotta dall'Università di Bristol?

La ricerca ha identificato un raro fenomeno all’interno del bronzo viola chiamato “simmetria emergente” che potrebbe portare alla creazione di un “interruttore perfetto” nei dispositivi quantistici.

3. Come funziona il “passaggio perfetto”?

L'interruttore può passare rapidamente dall'essere un isolante (con conduttività zero) a un superconduttore (con conduttività illimitata) in base a piccoli cambiamenti nel materiale, come calore o stimoli luminosi.

4. Chi ha fatto la scoperta?

La ricerca è stata condotta dall'Università di Bristol, con l'autore principale Nigel Hussey, professore di fisica.

5. Quali sono le potenziali applicazioni di questa svolta?

Questa svolta potrebbe avere implicazioni significative per la tecnologia quantistica, consentendo lo sviluppo di interruttori altamente efficienti nei circuiti quantistici.

Fonte:

– Università di Bristol: [www.bristol.ac.uk](https://www.bristol.ac.uk/)