Una nuova scoperta rivela come i virus sopprimono i sistemi immunitari CRISPR-Cas

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature da un team internazionale di ricercatori ha rivelato una scoperta rivoluzionaria riguardo alla manipolazione del sistema immunitario CRISPR-Cas da parte dei virus. Guidato dal professor Peter Fineran dell’Università di Otago e dal dottor Rafael Pinilla-Redondo dell’Università di Copenaghen, lo studio rivela un nuovo modo utilizzato dai virus per sopprimere il sistema immunitario dei batteri.

La scoperta non solo fornisce preziose informazioni sul mondo microbico, ma ha anche il potenziale per facilitare tecniche di editing genetico più sicure e sviluppare alternative più efficienti agli antibiotici.

Il sistema immunitario CRISPR-Cas si trova nei batteri e funge da meccanismo di difesa contro le infezioni virali, in particolare i virus batterici chiamati fagi. Questi sistemi funzionano incorporando segmenti di DNA fagico nel genoma dei batteri, creando una banca di memoria di precedenti infezioni fagiche. Quando un fago attacca nuovamente, il batterio utilizza la memoria per identificare e degradare il fago specifico.

I ricercatori sanno da tempo che i fagi hanno sviluppato diverse strategie per superare le difese CRISPR-Cas, compreso lo sviluppo di anti-CRISPR. Questi anti-CRISPR consentono ai fagi di bloccare i complessi immunitari dei batteri.

In questo studio, il gruppo di ricerca ha scoperto un nuovo metodo utilizzato dai fagi per sopprimere i sistemi CRISPR-Cas. Hanno scoperto che alcuni fagi caricano i batteri con sequenze di RNA note come ripetizioni di RNA, che interferiscono direttamente con le proteine ​​CRISPR-Cas e ne impediscono il corretto funzionamento. Agisce essenzialmente come un’esca, rendendo inefficace il sistema immunitario.

Questa scoperta ha importanti implicazioni sia per la comprensione delle dinamiche microbiche nell’ambiente che per lo sviluppo di tecnologie di modifica genetica. La natura programmabile di CRISPR-Cas lo rende un potente strumento per l’editing preciso del genoma. La scoperta degli anti-CRISPR a RNA potrebbe fornire un nuovo modo per controllare e modulare queste tecnologie, migliorandone l’accuratezza e la sicurezza.

Inoltre, i risultati hanno implicazioni per l’uso dei fagi come alternative agli antibiotici. I fagi possono essere utilizzati come antimicrobici per uccidere i batteri patogeni, ma se i batteri hanno un sistema CRISPR-Cas attivo, sono necessari fagi con gli appropriati anti-CRISPR per neutralizzarlo.

Nel complesso, questa scoperta offre preziose informazioni sull’intricata corsa agli armamenti tra batteri e fagi e apre nuove possibilità per controllare e sfruttare la potenza delle tecnologie CRISPR-Cas.

Fonte: Nature, Professor Peter Fineran (Università di Otago), Dr. Rafael Pinilla-Redondo (Università di Copenhagen)