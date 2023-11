Nuove conoscenze sul meccanismo di attivazione dei recettori sensibili al calcio

I ricercatori dell’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina hanno fatto un importante passo avanti nella comprensione del meccanismo di attivazione dei recettori sensibili al calcio (CaSR). I CaSR svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento dell'equilibrio del calcio nel corpo umano rilevando la concentrazione di ioni calcio nel sangue. I CaSR malfunzionanti possono portare a varie malattie.

Il gruppo di ricerca, guidato dal Prof. Tian Changlin, ha risolto con successo la struttura del complesso tridimensionale formato tra i CaSR e la proteina di segnalazione a valle Gq. Questa è la prima volta che è stata ottenuta una struttura ad alta risoluzione, facendo luce sul meccanismo molecolare dell'attivazione asimmetrica dei CaSR da parte di agonisti, modulatori allosterici positivi e altre molecole. I risultati del team sono stati pubblicati su Cell Research.

Attraverso la microscopia crioelettronica e una serie di esperimenti, i ricercatori hanno scoperto due caratteristiche distinte della struttura complessa CaSR-Gq. In primo luogo, il legame della proteina Gq al CaSR era diverso dalla modalità di legame osservata in altri recettori accoppiati a proteine ​​G (GPCR). In secondo luogo, il modello di legame di CaSR-Gq riflette l'interazione specifica tra Gq e il recettore. Questi risultati offrono preziose informazioni sul meccanismo di attivazione dei CaSR e contribuiscono alla nostra comprensione dei GPCR della famiglia C.

Inoltre, il team ha studiato le modalità di legame del cinacalcet, una molecola farmacologica modulatrice allosterica positiva, nel complesso di segnalazione del recettore. Hanno identificato due conformazioni uniche di cinacalcet quando legato al recettore dimerico CaSR, ciascuna interagendo in modo diverso con la proteina di segnalazione a valle Gq. Queste informazioni sono cruciali per la progettazione di farmaci modulatori allosterici mirati ai CaSR.

Nel complesso, questa ricerca innovativa fornisce progressi significativi nella nostra comprensione del meccanismo molecolare alla base dell’attivazione del CaSR. Getta le basi per studi futuri e potenziali interventi terapeutici per le malattie associate allo squilibrio del calcio.

FAQ

Cosa sono i recettori sensibili al calcio (CaSR)?

I CaSR sono proteine ​​ampiamente distribuite in vari tessuti e organi del corpo umano, comprese le ghiandole paratiroidi, l’intestino, le ossa e i reni. Svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento dell'equilibrio degli ioni calcio nel sangue.

Perché i CaSR sono importanti?

I CaSR sono essenziali per mantenere la stabilità del calcio nel sangue. Qualsiasi funzione anormale dei CaSR può portare a una varietà di malattie.

Qual è il significato della ricerca condotta dal Prof. Tian Changlin e dal suo team?

Il prof. Tian Changlin e il suo team hanno risolto con successo la struttura del complesso formato tra i CaSR e la proteina di segnalazione a valle Gq, fornendo preziose informazioni sul meccanismo di attivazione dei CaSR. Questa ricerca approfondisce la nostra comprensione dei GPCR della famiglia C e apre la strada allo sviluppo di nuove terapie mirate ai CaSR.

Cosa sono i modulatori allosterici positivi?

I modulatori allosterici positivi sono molecole farmacologiche che potenziano l'attività dei recettori, come i CaSR, legandosi ai siti allosterici sul recettore.

In che modo i risultati di questa ricerca possono influire sulla futura progettazione dei farmaci?

Le informazioni dettagliate sulle modalità di legame del cinacalcet, un modulatore allosterico positivo, ai CaSR forniscono una base per la progettazione di farmaci modulatori allosterici mirati ai CaSR. Questa conoscenza può potenzialmente portare allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per le malattie associate allo squilibrio del calcio.