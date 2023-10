Un nuovo studio rivela come gli adulti comprendono e interpretano il linguaggio precoce dei bambini

Un recente studio condotto da ricercatori del MIT e dell’Università di Harvard ha fatto luce su come gli adulti interpretano il vocabolario limitato dei bambini piccoli quando iniziano a parlare. Lo studio ha rivelato che la comprensione da parte degli adulti del contesto conversazionale e la conoscenza degli errori di pronuncia comuni compiuti dai bambini sono cruciali per comprendere i primi sforzi linguistici dei bambini.

Analizzando migliaia di ore di registrazioni audio trascritte di bambini e adulti che interagiscono, i ricercatori hanno sviluppato modelli computazionali per decodificare il modo in cui gli adulti interpretano il discorso dei bambini. I modelli hanno scoperto che affidarsi esclusivamente ai suoni prodotti dai bambini non era accurato nel prevedere ciò che gli adulti pensavano che i bambini stessero dicendo. Invece, i modelli di maggior successo prendevano in considerazione le conversazioni precedenti, fornendo un contesto cruciale per comprendere le espressioni dei bambini.

Questi risultati suggeriscono che gli adulti possiedono abilità altamente sviluppate nel fornire interpretazioni basate sul contesto, che possono svolgere un ruolo significativo nell’aiutare i bambini ad acquisire il linguaggio. Sebbene lo studio non fornisca prove dirette della facilitazione dell'acquisizione del linguaggio, i ricercatori ipotizzano che sofisticati meccanismi di comprensione del linguaggio negli adulti rendano il processo più efficace per i bambini piccoli.

Precedenti ricerche hanno dimostrato che gli adulti usano le loro convinzioni sui modelli linguistici degli altri per facilitare la comprensione delle conversazioni. Questa strategia, nota come “ascolto dei canali rumorosi”, aiuta gli adulti a decifrare i suoni acustici in ambienti difficili. I ricercatori miravano a indagare se gli adulti potessero applicare questa tecnica per interpretare il discorso apparentemente senza senso dei bambini che imparano a parlare.

Utilizzando set di dati della Brown University, che consistevano in conversazioni trascritte tra bambini di età compresa tra 1 e 3 anni e i loro caregiver, i ricercatori hanno addestrato modelli linguistici computazionali per prevedere quali parole stavano dicendo i bambini. I modelli si basavano su argomenti di conversazione, grammatica e pronuncia errata comuni per fare previsioni accurate. Inoltre, le prestazioni dei modelli sono migliorate man mano che analizzavano porzioni più grandi di scambi precedenti per contestualizzarli.

Lo studio evidenzia che gli ascoltatori adulti basano la loro interpretazione del discorso dei bambini su scambi precedenti e incorporano aspettative di errori di pronuncia comuni. Comprendendo queste strategie impiegate dagli adulti, la ricerca futura mira a esplorare come le capacità di ascolto e le risposte degli adulti facilitano l'acquisizione del linguaggio da parte dei bambini.

