Un nuovo studio rivela che i buchi neri supermassicci divorano il cibo più velocemente del previsto

Un recente studio condotto dalla Northwestern University ha messo in discussione le ipotesi precedenti sulle abitudini alimentari dei buchi neri supermassicci. Mentre in precedenza si credeva che i buchi neri consumassero il loro cibo lentamente, nuove simulazioni indicano che in realtà lo divorano a un ritmo molto più veloce.

Lo studio, che sarà presto pubblicato su The Astrophysical Journal, ha utilizzato simulazioni 3D ad alta risoluzione per studiare il comportamento dei buchi neri rotanti. I ricercatori hanno scoperto che questi buchi neri distorcono lo spazio-tempo circostante, provocando la lacerazione del gas nel disco di accrescimento. Ciò si traduce nella formazione di sottodischi interni ed esterni, con il buco nero che prima consuma l’anello interno e poi viene riempito dai detriti del sottodisco esterno.

Contrariamente alle teorie precedenti che suggerivano che questo processo richiedesse centinaia di anni, le simulazioni hanno dimostrato che in realtà avviene nel giro di pochi mesi. Questa scoperta ha importanti implicazioni per comprendere il comportamento dei quasar, che sono alcuni degli oggetti più luminosi nel cielo notturno. È noto che i quasar si accendono improvvisamente e poi svaniscono senza spiegazione, e il nuovo studio fornisce una potenziale spiegazione per questo comportamento drastico.

Il ricercatore capo, Nick Kaaz della Northwestern University, ha spiegato che la teoria classica del disco di accrescimento non può spiegare le rapide variazioni osservate nei quasar. Tuttavia, le simulazioni condotte in questo studio suggeriscono che la distruzione e il rifornimento delle regioni interne del disco potrebbero spiegare queste variazioni.

L’intuizione chiave emersa dallo studio è che le ipotesi precedenti sull’allineamento del disco di accrescimento con la rotazione del buco nero erano errate. Le simulazioni hanno rivelato che la regione che circonda il buco nero è molto più turbolenta di quanto si pensasse in precedenza. Nelle simulazioni sono stati presi in considerazione la dinamica del gas, i campi magnetici e la relatività generale dei buchi neri, fornendo un modello più accurato del loro comportamento.

Il processo di lacerazione e alimentazione avviene in una regione in cui la torsione dello spazio-tempo da parte del buco nero compete con l'attrito e la pressione all'interno del disco. Ciò provoca la collisione del disco interno con quello esterno, portando il disco interno ad essere divorato dal buco nero. La gravità del buco nero attira quindi il gas dalla regione esterna per riempire nuovamente la regione interna, completando il ciclo.

Questo studio non solo fa luce sulle abitudini alimentari dei buchi neri supermassicci, ma fornisce anche informazioni sul comportamento dei quasar. Con ulteriori ricerche, gli scienziati potrebbero essere in grado di comprendere meglio i meccanismi responsabili delle drammatiche variazioni osservate in questi fenomeni cosmici.

