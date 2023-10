La ricerca scopre prove di grandi oscillazioni nell'ossigeno dell'oceano del passato

By

I ricercatori dell'Università delle Hawai'i a Mānoa hanno pubblicato uno studio che rivela prove della perdita di ossigeno nell'oceano mondiale durante i periodi glaciali del passato. Questa scoperta, rinchiusa in antichi sedimenti delle profondità marine, suggerisce che la diffusa perdita di ossigeno che stiamo sperimentando con l’attuale cambiamento climatico potrebbe non essere permanente.

Gli scienziati misurano l’ossigeno nell’oceano dagli anni ’1960 e hanno osservato livelli decrescenti nelle profondità medie dell’oceano. Le acque più calde contengono meno ossigeno, il che può portare alla perdita di habitat per le specie marine che fanno affidamento sull’ossigeno per respirare. L’espansione delle regioni naturali a basso contenuto di ossigeno nel Pacifico orientale potrebbe avere un impatto significativo sulla pesca nelle isole del Pacifico in un clima più caldo.

I ricercatori si sono concentrati sul cobalto come indizio per comprendere i cambiamenti passati nelle regioni a basso contenuto di ossigeno. Hanno scoperto che le aree con acqua a basso contenuto di ossigeno nel Pacifico sono arricchite di cobalto, che viene trasportato attraverso l’oceano in un pennacchio di acqua a basso contenuto di ossigeno. Il cobalto viene successivamente depositato sul fondale marino e conservato nei sedimenti.

Analizzando i sedimenti del fondale marino degli ultimi 145,000 anni, inclusa l’ultima grande era glaciale, i ricercatori hanno trovato livelli più elevati di cobalto nei sedimenti delle ere glaciali rispetto ai sedimenti più recenti. Ciò indica regioni più grandi di acque a basso contenuto di ossigeno nel Pacifico durante l’era glaciale.

Una possibile spiegazione per la prevalenza di acque a basso contenuto di ossigeno nei climi freddi sono i cambiamenti nella circolazione oceanica dovuti ai cambiamenti climatici. Se le correnti si indebolissero, i livelli di ossigeno nel Pacifico potrebbero diminuire. I lenti cambiamenti nei livelli di ossigeno potrebbero consentire ai pesci e ad altre specie di adattarsi, come hanno fatto in passato.

I ricercatori sottolineano la necessità di ridurre le emissioni per guadagnare tempo affinché gli ecosistemi si adattino ai cambiamenti climatici. Questa nuova comprensione delle passate fluttuazioni dell’ossigeno negli oceani contribuisce agli sforzi in corso per proteggere gli habitat marini e garantire il benessere delle specie marine di fronte ai cambiamenti climatici.

– Nicholas J. Hawco et al, Espansione dell'anossia oceanica durante i periodi glaciali registrata nel flusso di cobalto nei sedimenti pelagici, Lettere di ricerca geofisica (2023).