Gli stagni artificiali possono essere emettitori netti di gas serra, secondo alcuni studi

Una nuova ricerca condotta dalla Cornell University rivela che gli stagni artificiali hanno un impatto significativo sulle emissioni di gas serra. Due studi correlati condotti da ricercatori della Cornell University iniziano a quantificare gli effetti degli stagni, sia artificiali che naturali, sul bilancio globale dei gas serra, fornendo preziose informazioni su un argomento che non è ben compreso.

Gli studi hanno scoperto che quando si sommano le emissioni e lo stoccaggio del carbonio degli stagni creati dall’uomo, gli stagni potrebbero essere emettitori netti di gas serra. Stime precedenti suggeriscono che gli stagni, definiti come specchi d’acqua di 5 ettari o meno, potrebbero contribuire per il 5% alle emissioni globali di metano. Tuttavia, senza misurazioni accurate su molti stagni, questa percentuale potrebbe variare dalla metà al doppio della quantità stimata. Inoltre, esistono stime limitate dei tassi di seppellimento del carbonio negli stagni.

Uno studio condotto dai ricercatori si è concentrato sulla quantità di carbonio sequestrato in 22 stagni appositamente selezionati. I ricercatori hanno esaminato le attività di gestione passate e hanno misurato lo spessore dei sedimenti e il contenuto di carbonio negli stagni. Hanno scoperto che i tassi di seppellimento del carbonio negli stagni erano influenzati da fattori quali piante acquatiche, pesci e livelli di nutrienti. Lo studio ha anche rivelato che sia gli stagni naturali che quelli artificiali sequestrano globalmente una quantità significativa di carbonio, indicando che il sequestro del carbonio negli stagni è sottostimato.

Il secondo studio ha esplorato le emissioni stagionali di gas serra da specifici stagni sperimentali della Cornell. Il metano, un potente gas serra, rappresenta la maggior parte dei gas emessi. Lo studio ha inoltre evidenziato l’importanza di un campionamento frequente per tenere conto in modo accurato delle emissioni di gas serra provenienti dagli stagni.

Nel complesso, questi studi suggeriscono che gli stagni svolgono un ruolo nelle emissioni di gas serra e nello stoccaggio del carbonio. Sebbene gli stagni possano attualmente essere emettitori netti di gas serra a causa del rilascio di metano, esiste il potenziale per diventare pozzi netti riducendo le emissioni di metano. I risultati propongono anche l’uso di gorgogliatori o circolatori subacquei per ridurre le emissioni di metano negli stagni.

Ulteriori ricerche e comprensione del ruolo degli stagni nelle emissioni di gas serra sono fondamentali per modelli e previsioni climatiche accurati.

Fonte:

– Meredith A. Holgerson et al, Alti tassi di seppellimento del carbonio legati alla produzione autoctona in stagni artificiali, Limnology and Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray et al, Elevata variabilità intra-stagionale nelle emissioni di gas serra dagli stagni temperati, Lettere di ricerca geofisica (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Fonte: Cornell)