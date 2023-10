Misteriosi circoli fatati trovati in varie località in tutto il mondo

Gli scienziati sono da tempo incuriositi dai misteriosi motivi circolari del terreno nudo circondato da anelli di vegetazione noti come cerchi fatati. In precedenza, si credeva che queste formazioni esistessero solo in alcune parti della Namibia e dell'Australia. Tuttavia, una recente ricerca ha scoperto circoli fatati in oltre 250 località in 15 paesi e tre continenti. Questa nuova scoperta fa luce sui fattori ambientali che contribuiscono alla loro formazione.

Lo studio, pubblicato sulla rivista PNAS, ha utilizzato modelli basati sull’intelligenza artificiale per analizzare le immagini satellitari e identificare 263 siti in tutto il mondo che mostrano modelli simili ai cerchi fatati osservati in Namibia e Australia occidentale. I ricercatori guidati da Emilio Guirado del Laboratorio di Ecologia delle Zone Aride e del Cambiamento Globale dell'Università di Alicante hanno scoperto una forte correlazione tra le caratteristiche specifiche del suolo e del clima e la presenza di cerchi fatati.

Gli indicatori chiave della presenza del circolo delle fate includono un basso contenuto di azoto nel suolo e una piovosità media annua inferiore a 200 mm. I ricercatori hanno anche scoperto che le aree con i cerchi fatati hanno dimostrato una maggiore stabilità rispetto ad altri ecosistemi. Ciò suggerisce che i cerchi fatati potrebbero fungere da indicatori del degrado dell’ecosistema causato dai cambiamenti climatici, in modo simile ad altri modelli spaziali nelle zone aride.

I risultati di questo studio aprono nuove strade per la ricerca sulle implicazioni funzionali dei cerchi fatati. Forniscono informazioni su come queste strutture vegetali contribuiscono alla stabilità dell’ecosistema e aiutano a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Lo studio sottolinea l’importanza dei cerchi fatati come potenziali indicatori di cambiamento ambientale in ecosistemi sempre più fragili.

Approfondendo la nostra comprensione della distribuzione e delle caratteristiche dei cerchi fatati, gli scienziati possono esplorare ulteriormente il loro ruolo nel mantenimento della salute e della resilienza dell’ecosistema. Questa conoscenza potrebbe essere determinante nello sviluppo di strategie per proteggere e gestire queste formazioni uniche di fronte alle sfide ambientali in corso.

