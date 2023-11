Le affascinanti proprietà dei resti di supernova 1E 0102.2–7219 rivelate dagli astronomi

Un recente studio condotto da un team internazionale di astronomi utilizzando l’Australia Telescope Compact Array (ATCA) e l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) ha fornito nuove informazioni sulle proprietà e sulla natura del resto di supernova noto come 1E 0102.2–7219. Pubblicato nel Monthly Notice della rivista Royal Astronomical Society, lo studio fa luce sulle affascinanti caratteristiche di questa struttura cosmica.

I resti di supernova (SNR) sono strutture espansive e diffuse che risultano dall'esplosione di una supernova. Questi resti sono costituiti da materiale espulso dall'esplosione e da materiale interstellare spazzato via dall'onda d'urto prodotta dalla stella esplosa.

1E 0102.2–7219, noto anche come E0102, è un giovane SNR a collasso del nucleo situato nella Piccola Nube di Magellano (SMC), una galassia nana in orbita attorno alla Via Lattea. Con la sua struttura brillante, ad anello e un bordo esterno che traccia l'onda d'urto che si muove in avanti, E0102 ha catturato l'interesse dei ricercatori sin dalla sua scoperta nel 1981. Precedenti osservazioni hanno stimato che l'età di E0102 sia di circa 1,738 anni, con il massa progenitrice della stella esplosa stimata tra 32 e 50 masse solari.

Per ottenere ulteriori informazioni, un team di astronomi guidato da Rami ZE Alsaberi della Western Sydney University di Penrith, in Australia, ha impiegato ATCA e ALMA per osservare E0102 con alta risoluzione e sensibilità.

Le loro osservazioni hanno rivelato che E0102 possiede una morfologia ad anello con un raggio medio di circa 20.2 anni luce, insieme ad una struttura a ponte. In particolare, la regione centrale di E0102 mostrava un caratteristico ponte orizzontale o una caratteristica simile a una barra.

I ricercatori hanno anche scoperto che l'indice spettrale di E0102, che descrive il comportamento dell'emissione radio a varie lunghezze d'onda, aveva un valore medio di -0.54. Un'analisi più approfondita ha mostrato che l'indice spettrale era più ripido (circa -0.6) nei raggi interno ed esterno, mentre sono stati osservati gradienti piatti nei raggi intermedi. L'emissione radio più brillante è stata osservata nella parte nord-orientale di E0102.

È importante sottolineare che le osservazioni hanno rivelato regioni polarizzate all’interno del guscio di E0102, con una polarizzazione frazionaria media misurata del 7% e del 12% a frequenze di 5,500 e 9,000 MHz, rispettivamente. Queste misurazioni hanno permesso agli astronomi di calcolare l'intensità del campo magnetico sulla linea di vista, che è stata determinata essere di 44 μG, con un campo di equipartizione di 65±5 μG.

Per quanto riguarda l'ambiente circostante E0102, i ricercatori hanno identificato una nuvola di idrogeno atomico neutro (HI) situata verso il resto, con un intervallo di velocità di circa 160-180 km/s. Inoltre, è stata osservata una struttura simile a una cavità a una velocità di 163.7–167.6 km/s.

In sintesi, l’analisi completa condotta dai ricercatori ha confermato che le proprietà di E0102 sono in linea con quelle tipicamente associate ai resti di supernova giovane. Hanno anche notato che la polarizzazione lineare integrata relativamente bassa di questo residuo suggerisce un alto grado di turbolenza.

