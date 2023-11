Nuovo tipo di ferromagnetismo scoperto nei materiali artificiali

I materiali artificiali hanno sempre affascinato gli scienziati con le loro proprietà uniche e le loro potenziali applicazioni. In una recente scoperta, i ricercatori dell’ETH di Zurigo hanno rilevato un nuovo tipo di ferromagnetismo in un materiale prodotto artificialmente. Questa scoperta inaspettata apre nuove possibilità per comprendere e sfruttare le proprietà magnetiche in un modo diverso.

Il team guidato da Ataç Imamoğlu e Eugene Demler ha utilizzato strati atomicamente sottili di due diversi materiali semiconduttori per creare un materiale moiré. Combinando diseleniuro di molibdeno e disolfuro di tungsteno, sono stati in grado di creare un potenziale periodico bidimensionale con una grande costante reticolare. Questo reticolo potrebbe essere riempito di elettroni applicando una tensione elettrica, rivelando interessanti effetti quantistici di elettroni fortemente interagenti.

Per studiare le proprietà magnetiche del materiale moiré, i ricercatori hanno utilizzato la luce laser per misurare la polarizzazione e la riflettività. Aumentando costantemente la tensione e riempiendo il materiale di elettroni, hanno osservato un fenomeno notevole. Quando il reticolo moiré raggiungeva un certo riempimento, mostrava un comportamento ferromagnetico, nonostante l’assenza della tipica interazione di scambio che spiega il ferromagnetismo in altri materiali.

Questo ferromagnetismo inaspettato ha le sue radici nella minimizzazione dell'energia cinetica. Coppie di elettroni, note come dobloni, si formano all'interno del reticolo quando è presente più di un elettrone per sito. Questi dobloni possono diffondersi sull’intero reticolo attraverso il tunneling quantomeccanico, riducendo l’energia cinetica complessiva. Tuttavia, affinché questo processo avvenga senza intoppi, i singoli elettroni nel reticolo devono allineare i loro spin in modo ferromagnetico.

La scoperta di questo magnetismo cinetico in un sistema esteso a stato solido è significativa. Sebbene meccanismi simili siano stati osservati in precedenza in sistemi modello, questa è la prima volta che vengono rilevati in un materiale allo stato solido reale. La ricerca futura si concentrerà sull'esplorazione di diversi parametri del reticolo moiré per comprendere la conservazione del ferromagnetismo a temperature più elevate.

Questa svolta fa luce sul complesso comportamento degli elettroni nei materiali creati artificialmente e amplia la nostra comprensione del magnetismo. Le potenziali applicazioni di questo nuovo tipo di ferromagnetismo potrebbero avere implicazioni di vasta portata in campi quali l’elettronica, l’archiviazione dei dati e l’informatica quantistica.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è il ferromagnetismo?

Il ferromagnetismo si riferisce alla proprietà di alcuni materiali di magnetizzarsi permanentemente. In questi materiali, i momenti magnetici dei loro elettroni si allineano nella stessa direzione, creando un forte campo magnetico.

Come è stato scoperto il nuovo tipo di ferromagnetismo?

I ricercatori dell’ETH di Zurigo hanno rilevato questo nuovo tipo di ferromagnetismo in un materiale prodotto artificialmente chiamato reticolo moiré. Combinando due diversi materiali semiconduttori e riempiendoli di elettroni, hanno osservato che il materiale mostrava un comportamento ferromagnetico, ma non dovuto alla tipica interazione di scambio.

Cos'è il magnetismo cinetico?

Il magnetismo cinetico è un meccanismo che si verifica quando gli spin degli elettroni si allineano ferromagneticamente per ridurre al minimo la loro energia cinetica. In questo nuovo tipo di ferromagnetismo, coppie di elettroni chiamati dobloni si formano all’interno del reticolo e si diffondono attraverso il tunneling quantomeccanico, riducendo l’energia cinetica complessiva.

Quali sono le potenziali applicazioni di questa scoperta?

La scoperta di questo comportamento ferromagnetico unico nei materiali creati artificialmente apre possibilità per lo sviluppo di nuove tecnologie in settori quali l’elettronica, l’archiviazione dei dati e l’informatica quantistica. Potrebbe anche approfondire la nostra comprensione del magnetismo e aprire la strada a futuri progressi nella scienza dei materiali.